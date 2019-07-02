三星为其语音助理 Bixby 开设了一个应用商店，Galaxy 用户可以在其中发现新的捷径。这个新的应用商店名为 “Bixby marketplace”，用户可以浏览 “Bixby capsules”（Bixby 胶囊），这些工具类似于亚马逊的 Alexa skills，让你可以通过语音命令轻松访问应用程序的某些功能。美国和韩国的用户现在就可以使用 Bixby marketplace 了。

Bixby 已经提供了与第三方应用程序集成的快速命令，但通过 Bixby marketplace 可以更轻松地浏览不同类别的应用程序，如游戏、生产力、旅行和音乐。用户还可以根据具体需求定制 capsules。比方说，如果你更偏爱 Uber，那么当向 Bixby 请求叫一辆车去机场时，你就可以指定默认的出行方式为 Uber。Spotify、Yelp、YouTube 和 Google 地图也登陆了 marketplace。

随着 Bixby marketplace 的推出，三星希望在 Bixby 平台上吸引更多开发者，以此与亚马逊 Alexa 和 Google Assistant 竞争。三星表示计划在今年秋季晚些时候在加利福尼亚州圣何塞举行的三星开发者大会上公开更多信息。