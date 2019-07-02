苹果遭起诉：iPhone/iPad 被指侵犯省电技术等五项专利

腾讯科技讯 据外媒报道，苹果再次面临一场围绕 iPhone 整合技术的专利诉讼。周一，低功耗 GPS 专家 Location Based Technologies(LBT) 公司提出了指控，称苹果侵犯了较流行的 PocketFinder 系列产品所使用的一系列发明。在美国特拉华州地区法院提起的诉讼中，LBT 指控苹果侵犯了它的五项专利，每项专利都涉及便携式设备的相关节能功能。

外媒：滴滴与软银谈判 欲为自动驾驶业务融资

7 月 2 日消息，据外电报道，知情人士表示，中国叫车服务公司滴滴出行正与最大股东软银以及其他潜在投资者就自动驾驶业务融资进行谈判。知情人士指出，谈判仍未结束，未必一定能达成协议。全球叫车服务公司和汽车制造商正将更多外部投资引入自动驾驶汽车业务。

脸书总部遭到疑似沙林毒剂袭击 紧急疏散大楼员工



腾讯科技讯 据国外媒体报道，美国社交媒体公司脸书周一疏散了总部的四栋办公大楼，并对两名员工进行了有关可能接触神经毒剂沙林的评估。此前，该公司位于硅谷的邮件中心的一个包裹检测出沙林有毒化合物。据国外媒体报道，脸书总部所在地加州门洛帕克市的消防部门负责人乔恩·约翰逊 (Jon Johnson) 说，周一上午 11 点左右，脸书有两名员工接触到了含有沙林毒剂的可疑包裹，但是这些员工没有表现出任何接触沙林的具体症状。

大摩：PayPal 万事达维萨支持 Libra 是 “引火烧身”

据外媒最新消息，美国投资银行摩根士丹利公司在近日的一份研究报告中指出，PayPal、维萨和万事达三家公司成为天秤币的早期支持者，可能加大了它们面临的最大风险，即更严格的政府监管。摩根士丹利公司分析师詹姆斯·福斯特 (James Faucette) 表示，这三家公司面临着潜在的 “沉重负担”，因为本已十分严格的监管审查可能会继续增加。

三星 CEO 认错：我们开卖 Galaxy Fold 有些太着急了

据国外媒体报道，三星电子公司首席执行官高东真 (D.J. Koh) 声称，他对可折叠智能手机 Galaxy Fold 的过早推出负责。目前，这款可折叠智能手机仍在等待重新推出的日期。“这是一件令人尴尬的事情。在这款可折叠智能手机准备好之前，我就把它推出去了，” 高东真在韩国首尔召开的一次会议上对媒体表示，“我承认我漏掉了这款可折叠智能手机上的东西，但我们正在进行针对性的恢复处理过程中。”