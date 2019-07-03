根据原告方的相关诉讼文件，Android 联合创始人 Andy Rubin 被指控通过以虚假借口获得的婚前协议骗取他的妻子数百万美元。

这些首先由 BuzzFeed 发掘的文件声称 Rubin 强迫他的妻子 Rie Hiraburu Rubin 在她计划生下孩子前几周就签署婚前协议，两人直至举行婚礼的三天前才就具体条款达成一致。协议导致 Rie 无法参与 Rubin 从 Google 以及 Essential 项目获得的大部分财产分配，该诉讼试图废除这一婚前协议。

该文件只是一项指控，尚未得到法院的确认。不过其响应了纽约时报去年 10 月报道的一些细节，其中包括有关 Andy 支持多位情妇的指控，这些情妇经常以他所谓的 “所有权关系”“借” 给其他男人 “享用”。指控称 Andy 至少有 5 名这样的情妇，其中一名被称为 “M” 的情妇与 Rubin 串通好，似乎经营着一个性爱圈（sex ring）。

纽约时报的报道指出 Andy Rubin 四年前因为性侵女下属而被 Google 解雇。Andy Rubin 被投诉后，Google 进行了调查，并认同这名员工的投诉，但 Google 并未直接开除 Andy Rubin，而是向他支付了巨额遣散费。去年也有报道称 Andy Rubin 是因为与女员工有 “不适当关系”才离开 Google 的。

该指控还声称，Andy 转移了联合资金，以便向一些女性支付个人报酬，这笔报酬与纽约时报报道的一致。根据该指控，他在 2014 年 2 月停止将他的 Google 薪水存入夫妻联合账户，而此前不久他因被控性侵而离开了公司。但是，根据他的遣散协议，Andy 继续接受公司的资金，并且只是将存款转移到个人账户，这让他向其他女性支付了数十万美元。

诉讼文件的主张是 Rie 的婚姻律师违背义务，如果法院能够确认这一点，则二者的婚前协议无效。根据诉状，Andy 据称隐瞒了与 Rie 的重大利益冲突。因此，据称 Andy 能够从婚前协议中排除他的大部分财富。根据原告的说法，利益冲突和更广泛的违规行为应该使协议无效。

Andy Rubin 的律师将这些指控描述为日常离婚程序。一名代表说：“这是一场普通的家庭法律纠纷，涉及一位后悔决定执行婚前协议的妻子。指控应该在家庭法院全面诉讼。”

Andy Rubin 的律师随后发送了一份修改后的声明，特别指出该法律控诉是 “充满虚假声明”——“这是一起涉及妻子的家庭法纠纷，她对自己决定执行婚前协议的做法感到遗憾。它充斥着虚假声明，我们期待着真相的到来。”