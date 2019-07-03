一本好看的笔记本也许就是你爱上书写的重大理由，简洁优雅的同时保留着丰富实用的功能；有的用户需求的就是一张干净的书桌而已，可以随时等候灵感流淌而过。对于一款比特化时代的文字记录工具能做到这些就意味着吸引力！

无论作为笔记使用还是你的第二大脑，Bear 都具备了基本功能内外的修养，同时支持了 markdown 格式以及 20+编程语言的语法显示，无论是学生拿它写论文还是编剧赶本子、996 的程序员拿来敲代码，抑或者只是家庭主妇需要拿来寄个菜谱，这款灵活的小应用都可以胜任，值得一提的是当你敲完文章的最后一个句号时，它就可以优雅完成任意分享动作，代表你的灵感去与世界见上一面。

那么这款收获了大量好评和忠实用户，Apple Design Awards 年度设计大奖的笔记写作应用是如何在一众同类书写工具中脱颖而出？趁着为 1.7 新版本预热的机会，也让走近幕后的开发团队成为可能——来自爱尔兰的 Shiny Frog 是一个从大学寝室走出的团队，有着特别的节奏和活力并且还有一种和用户说不的能力，这在很大程度上也是造就它与寻常的笔记写作应用不同之处 ，“这也是我们最开始创造熊掌记的初心，我们对于笔记应用应该是什么样子有不同的想法。所以我们对熊掌记的愿景是尽量不被竞争对手或每个客户的要求所左右，当有些东西并不适合它的时候我们必须 say no。”Bear 熊掌记的幕后故事现在开始……

以下为对话采访全文：

动点科技：这次大版本上线最迫不及待想要跟 bear 用户分享的新功能是哪一项?

这是一次添加了许多新功能和改进的大型更新，我们今天主要想提的是这三个 功能: 密码锁定、加密单篇笔记以及 emoji 表情自动填充。在熊掌记 1.7 版本中，您将可以使用 Face ID 或 Touch ID 锁定应用程序。您还 可以使用单独的密码加密单篇笔记。 事实上它安全到什么程度呢，如果您忘记了密码，我们甚至也没办法查到或恢复它； emoji 自动填充功能可以跳过菜单，只需打几个符号就能在笔记中急速添加表情符号。

动点科技：为什么开始强调隐私管理? 注意到苹果在今年的 WWDC 上也将隐私服务当做一项功能去宣传，对于知识管理应用用隐私对于用户意味什么以及你们具体怎么做?

隐私权是 Shiny Frog 团队成员都认同的价值观，这也是我们成为 Apple 开发者原因之一。 因此，当我们决定搭建一个适应我们工作习惯的笔记应用时，自然会将这些价值观带到最终成为现在熊掌记的应用中。我们在最初打造熊掌记时就已经把它 设计成一个非常私密的应用: 我们无法看到您的任何笔记，标签或其它数据。 即使您为了 iCloud 同步 (以及其他比如精美的主题和更多导出选项功能) 而订阅了 Bear Pro，您的笔记仍然是私密地保存在设备和 iCloud 帐户之间。它们不通过我们控制的任何服务器，所以我们也无法看到。我们相信隐私权意味着您的数据和线上活动踪迹都属于您自己，您应该对谁能 够看到它以及如何使用它拥有绝对单方面的控制。

动点科技：你们在这次大版本更迭中经历了什么?

我们对熊掌记的初始愿景就包括成为一个安全的私人笔记应用。其实我们客户群的很大一部分也是被我们对隐私的重视所吸引，因此我们 改善熊掌记的想法常常不谋而合。 提供密码锁定和加密单篇笔记的选项已经在我们的创意清单上存在有一段时间了。所以一收到用户群体的类似请求，我们就决定调整它的优先级，率先完成这部分工作。

动点科技：对于强调简洁作为产品特色的 bear 这次更新中有哪些取舍; 会不会因为妥协在 下一次更新中做得更好的功能?

我们花了很多时间考虑如何实现每个新功能，因此我们相信这个版本不会以牺 牲简洁性作为代价。 我们努力使操作简单上手，但如果您不需要它们也不会碍事。例如锁定熊掌记 和加密笔记，对于那些想要它们的人来说，这个选项很容易打开，但对于那些不需要的人来说，也完全可以不启用。Emoji 自动填充功能也是一样。要触发它，您只需打出一个冒号和几个字。但如果您不想使用它，也不会有新按钮或工具栏出现妨碍你。

动点科技：如何在产品的变化中体现与同类型产品的差异化竞争优势，不仅体现在皮肤和界面上的外在?

我们与众不同的原因之一是我们想要一些与通常意义上的笔记应用不同的东西 ，而且这些是在其他任何地方都找不到的。这也是我们最开始创造熊掌记的原 因 ——我们对于笔记应用应该是什么样子有不同的想法。所以我们对熊掌记的愿景是尽量不被竞争对手或每个客户的要求所左右。我们对熊掌记有很宏大的计划，但有些东西并不适合它。这种情况比较少，但有时候我们必须 say no。

动点科技：在拥有了了新的中文名后，团队在熊掌记的本地化方面面还有哪些推进?

其实相当多呢! 我们创建了中文网站，上面包括我们所有的常见问题解答和支 持文档。我们还在微信和微博上创建了专门的中文社交媒体账户，在这些社交 媒体账号上也有中文客户支持，还为中文网站设置了更强大的浏览器扩展，以 及更好的中文关键字和标签图标。另外，我们也正在为熊掌记创建中文教程。

动点科技：目前的盈利和 Pro 会员规模达到预期了吗？

熊掌记取得了出乎意料的成功! 我们原本只把它当做一个供内部使用的 app， 所以了解到那么多人想要这样的一个工具这件事情既令人惶恐，又鼓舞人心。 因为对锁定熊掌记和加密笔记功能非常之重视，我们甚至聘请了一家安全公司 来审查我们的代码。这是锁定和加密将成为 Bear Pro 最新功能的原因之一。希望能带来更多订阅客户，来支持我们的工作，并帮助我们让熊掌记变得更 好。

动点科技：现在团队的规模和融资情况? 如何看待小团队被大公司收购的影响?

从全职到合同员工，团队现在已经拥有 10 人了! 至于说到融资，你相信我们还没有融资吗? 一开始做熊掌记时我们还有其它工作和一些别的应用程序在手里。我们从第一天就开始提供 Bear Pro 订阅并由此开始发展公司。在过去三年左右的时间里我们非常幸运，熊掌记已经成长到足以让我们能够为它全职工作。

动点科技：未来还有哪些透露的愿景 (不局限于产品功能上的规划)？

对于熊掌记，希望公司能够进一步壮大。我们对熊掌记有一个长期规划，其中 包括保持独立并完成我们收到的一些主要请求，包括对表格的支持，优化素描 ，更灵活的格式化等等。

我们也问了团队其他成员这个问题: Zowie 希望今年能攀登塞尔达: 荒野之息里的所有山脉； Konstantin 希望八月能至少花一周时间坐在乌克兰的一条河边手握鱼竿看浮子静止不动 ，放空自己；David 希望开始使用游戏直播，这样他就可以证明购买和玩更多游戏是合理的；Danilo 希望在 2019 年至少再去阿尔卑斯山徒步一次；说到游戏，我们中的一些人对于今年晚些时候推出的一些任天堂 Switch 游戏非常兴奋。

最后感谢来自北京的黄紫薇（zowie）为我们提供本次采访顺利提供的所有帮助，对本文翻译亦有贡献。