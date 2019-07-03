美国多团体呼吁叫停 Facebook Libra

7 月 3 日，据美国科技媒体 CNET 报道，Facebook近期推出的 Libra 加密货币计划正引发多个团体的反弹。在周二的一封公开信中，包括美国经济政策研究所（Economic Policy Institute）和公共利益研究集团（U.S. PIRG）等超过 30 个团体呼吁国会和监管者叫停 Libra，直至相关的 “深刻问题” 获得解决。

Facebook 联手 27 个合作伙伴推出 Libra 计划，旨在让 Libra 能应用于购物、跨境汇款和捐赠等领域，预计将于 2020 上半年推出。Facebook 尚未对此置评。

阿里正式入股申通快递

继申通宣布阿里入股后，7 月 1 日晚间，申通快递股份有限公司发布关于公司控股股东持股结构变更的进展公告。据显示，申通快递大股东德殷控股已经将持有的德殷德润 49% 股权转让给阿里巴巴，并已经办理了工商变更登记手续，阿里巴巴成为持有德殷德润 49% 股权的股东。阿里巴巴为此将支付人民币对价 46.6 亿元。

符绩勋出任百度董事 陆奇将离任

7 月 3 日，百度向美国证券交易委员会 (SEC) 递交文件，称公司已委任知名投资者符绩勋出任公司董事一职，董事陆奇将在任期到期后离职。公开资料显示，符绩勋于 2006 年加入纪源资本，目前担任管理合伙人，作为中国区的主要合伙人。百度在文件中表示，符绩勋目前已担任多家企业董事职务，包括小鹏汽车、途家和 Boss 直聘等。

索尼发布新款旗舰蓝光播放器：售价 599 美元

7 月 3 日消息 根据外媒报道，索尼发布了 UBP-X1100ES 蓝光播放器，这可能是目前最强大的 4K/UHD 蓝光播放器。它支持高动态范围（HDR）内容以及杜比视界、杜比全景声、DTS：X、 4K60 帧，以及最先进的 BT.2020 色彩空间。

连接性上，它后面有独立的视频和音频 HDMI 输入，以及模拟音频双声道，光纤音频和同轴 SPDIF 音频输出，还有一个 USB 端口，以及一个用于以太网的端口。这款全新的 4K 蓝光播放器已在 Amazon.com 等平台上发售，售价 599 美元，约合人民币 4100 元。

软银投 2.5 亿美元到共享出行 Ola 旗下公司

7 月 2 日，据印度财经媒体 Livemint 援引监管文件报道称，共享出行公司 Ola 的电动车部门 Ola Electric 已获得软银约合 2.5 亿美元投资，此后 Ola Electric 成为印度最新的 “独角兽” 企业。软银也是 Ola 的最大单一股东。5 月份，印度企业家拉丹·塔塔（Ratan Tata）、老虎基金（Tiger Global）和经纬创投印度（Matrix India）参与 Ola Electric 的 A 轮融资。

Ola Electric 目前运营多个试点项目，涉及电动车充电方案和换电站，以及部署两轮、三轮及四轮电动交通工具。Ola 曾于 2018 年宣布，公司计划到 2021 年在印度让 100 万辆电动交通工具上路。