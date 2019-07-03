在今天的百度 AI 开发者大会上，百度和英特尔公布了新的合作伙伴关系，双方将共同开发英特尔的用于 AI 训练的新 Nervana 神经网络处理器。正如其名，这个即将推出的芯片（简称 NNP-T）是专为训练神经网络的任务而构建的处理器，用于大规模进行深度学习。

百度和英特尔在 NNP-T 上的合作涉及硬件和软件方面，以确保其优化用于百度的 PaddlePaddle 深度学习框架，这将补充英特尔已经完成的现有工作，以确保 PaddlePad 设置为在其现有的 Intel Xeon Scalable 处理器上表现最佳。 NNP-T 优化将专注于 PaddlePaddle 的应用，专注于神经网络的分布式训练，以完成其他类型的 AI 应用。

英特尔的 Nervana 神经网络处理器阵容以其在 2016 年收购的 Nervana 命名，由前 Nervana 首席执行官 Naveen Rao 领导的英特尔 AI 团队开发。 NNP-T 是为培训 AI（摄取数据集和学习如何完成它应该做的工作）而量身定制的，而 NNP-I（今年 CES 上公布）专门用于推理（取得学习过程结果并投入行动，或实际完成它应该做的工作）。

NNP 于 2017 年首次亮相，第一代芯片目前被用作合作伙伴的软件开发原型和演示硬件，而新的所谓 “Spring Crest” 一代则定位于今年的生产可用性。