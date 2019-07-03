据 TizenHelp 报道，三星已经悄然关停了专为印度市场打造的应用程序——名为 Samsung Mall 的人工智能 Android 应用程序定位于帮助用户识别周围的物品并在购物网站下单。

距离这款应用程序的推出才仅仅过去一年半时间。Samsung Mall 专门用于其部分型号的手机，在当时与 Galaxy On7 Prime 一同推出。三星在推出这款应用时表示，该应用程序将补充 AI 助理 Bixby 的功能。 该公司与亚马逊、ShopClues 和 TataCLiQ 合作，通过其 “一站式在线体验” 应用程序显示这些零售商的相关结果。用户还可以比较价格，看看哪个网站的商品价格最低。

分析公司 SensorTower 的 Mobile Insights 负责人 Randy Nelson 表示，自 2018 年 3 月以来，Samsung Mall 应用程序在印度 Google Play 商店的下载量达到约 500 万次。不过，该应用程序最近几个月开始没有了人气。三星已将其从应用商店中移除。

“（今年）5 月份的下载总量为 275000 次——与 2018 年 5 月的 476000 次相比下滑了 38％。它在 5 月份的印度 Google Play 商店下载量排名第 1055 位——低于一年前的 487 位，” Nelson 说。