美国多个团体呼吁叫停 Facebook Libra：法规没准备好

7 月 3 日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二的一封公开信中，包括经济政策研究所和美国公共利益研究集团在内的 30 多个团体，呼吁美国国会和监管机构叫停 Facebook 的加密货币 Libra 项目，直到相关的 “深刻问题” 得到解决。在一封公开信中，他们详细列出了与 Facebook 加密货币相关的一系列问题，这些问题涉及治理、国家主权、执法、税收政策、消费者保护、隐私、竞争和系统性风险。

李彦宏百度 AI 开发者大会演示小度极客模式 连续聊天无压力

7 月 3 日，在 2019 百度 AI 开发者大会上，百度公司董事长兼 CEO 李彦宏出席并发表演讲，这是百度第三次举办 AI 开发者大会，李彦宏称，一生二、二生三、三生万物，AI 虽然不能产生万物，但是正在 “唤醒万物”。在百度 AI 开发者大会现场，主持人已经由小度取代，李彦宏上场首先就介绍了百度小度的新进展。

苹果将推出可折叠 iPad：支持 5G 对抗双屏 Surface

近几年，苹果 iPad 的形态并没有什么 “惊喜”，不过，据福布斯报道，苹果计划近期推出一款可折叠 iPad。福布斯报道称，苹果将推出一款可折叠 iPad 以对抗微软 2020 年推出的双屏 Surface，以此形成该产品线的核心竞争力。据悉，这款 iPad 将会搭载现在的 iPad OS，并且继续使用苹果的 A 系列处理器，值得惊喜的是，可折叠 iPad 将会达到 MacBook 的显示尺寸。

Waymo 自动驾驶汽车已获加州载客许可 必须配备安全员但不能收费

7 月 3 日消息，据国外媒体报道，在近几年大热的自动驾驶方面，由谷歌自动驾驶项目团队发展而来的 Waymo，走在行业的前列，去年 10 月份其自动驾驶汽车的路测里程就已超过了 1000 万英里（约 1609 万公里），去年 12 月也在亚利桑那州凤凰城推出了商业自动驾驶出租车服务 Waymo One。

特斯拉第二季度交付 9.52 万辆电动汽车创纪录 股价盘后上涨 7%

7 月 3 日消息，据国外媒体报道，特斯拉今日公布，该公司第二季度交付了 9.52 万辆电动汽车创纪录，也超过华尔街预期。在第二季度，特斯拉制造了 87048 辆电动汽车，创出历史新高；交付约 9.52 万辆，同样创出历史新高。这也向市场证明了该公司电动汽车需求旺盛。其中，Model S 和 Model X 的产量为 14517 辆，交付量为 17650 辆；Model 3 的产量为 72531 辆，交付量为 77550 辆。