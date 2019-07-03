7 月 3 日，据外媒报道称，字节跳动公司的抖音海外版短视频应用 TikTok 正在接受英国监管部门的调查。调查涉及 TikTok 如何处理年轻用户个人数据，是否优先考虑了儿童安全问题。

随后，TikTok 方面回应称，英国监管部门近期询问 Tiktok，源于 2017 年美国 FTC 针对 Musical.ly 的调查。Tiktok 收购 Musical.ly 后，FTC 已和 Tiktok 和解。Tiktok 一直严守所在国的相关法律; 也一直把建立一个安全的 App 应用环境、保护用户群体的隐私，是视作 TikTok 的首要任务 。

抖音就儿童安全问题上，一直道路坎坷。据悉，今年 2 月，抖音海外版 TikTok 就受到了来自英国儿童慈善机构的抨击。该机构指出：很多虐待儿童的人正在通过 TikTok 等流行的直播应用程序与大量儿童接触，这些人把这些应用程序当作狩猎场。

早前在印度市场，TikTok 也就儿童安全问题遭到了 “封杀”。印度法院对 TikTok 发布了临时禁令，禁止下载 TikTok，理由是儿童可能会在上面接收到一些不良信息、以及沉迷 TikTok。

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