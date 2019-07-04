百度回应李彦宏 “泼水” 事件：肇事者已被公安机关带走调查

36 氪获悉，针对李彦宏 “泼水” 事件，百度于今日晚间发表声明称：“对今天发生在 AI 开发者大会现场的事件，我们感到愤怒，并强烈谴责肇事者的行为。” 百度在声明中强调，肇事者已被公安机关依法带走并调查。

老虎证券 CEO 巫天华回应收购 Marsco：缩减对佣金收入依赖度

老虎证券创始人、CEO 巫天华表示，“收购 Marsco100% 股权后，老虎证券将形成完整的证券业务闭环，打通从前端到后端的全业务体系，这将大幅提升老虎证券的运营效率和获利能力。从成本端分析，自我清算将大幅降低清算成本；更重要的是收入端，自我清算可以使得券商独立自主地开展融资融券业务，获取更多的双融收入，这将对公司收入的增长起到很强的助力作用，缩减对于佣金收入的依赖。”

顺丰成立黄冈市秀丰教育投资有限公司， 注册资本 5000 万元

天眼查数据显示，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司近日成立全资子公司——黄冈市秀丰教育投资有限公司。该公司注册资本 5000 万元人民币，法定代表人为张浩，经营范围为：对教育行业的投资；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；房屋租赁；电子商务信息咨询。

心理服务平台 “壹心理” 获数千万元 B 轮融资

心理服务平台 “壹心理” 已经完成 B 轮数千万人民币融资。这轮融资于去年年底启动，投资方为枫海资本。此前，“壹心理” 曾获赛富亚洲、北极光创投和头头是道基金的融资。此轮融资将用于扩充团队和新产品研发。

中国联通回应” 关闭 2G、3G 网络” 报道：手机制式不支持

凤凰网科技讯 7 月 3 日消息，针对媒体关于 “中国联通逐渐关闭 2G、3G 信号服务” 的相关报道，中国联通官方微博回应称，报道视频中显示 “客户使用 3G 手机仍无法通话使用” 的情况，是由于用户所用手机制式不支持联通 3G 制式导致的，而非所谓的 “关停”2G 或 3G 网络。

中国联通称正在保障用户通信服务不受影响的前提下，协助 2G 用户向 3G、4G 网络升级。