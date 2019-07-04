外媒：三星已完成可折叠屏手机 Galaxy Fold 重新设计 尚未决定上市

7 月 4 日消息，据国外媒体报道，知情人士称，三星已完成可折叠屏手机 Galaxy Fold 重新设计，不过尚未决定上市日期。知情人士称，重新设计后，Galaxy Fold 表面的保护膜会延伸至整片屏幕，而且将紧紧贴合边框，这样就不会被用户不小心撕下。另外屏幕折起时中间空隙的情况也会有所改善，转轴部分会更贴近与屏幕齐平。

想搁置 FTC 反垄断执行不成，高通商业模式或受影

据外媒报道，美国地方法官高兰惠（Lucy Koh）周三做出决定，驳回高通请求搁置执行对其实施全面反垄断裁决的动议。这家移动芯片供应商正寻求上诉，但法庭可能需要 1 年多时间才能审理完毕。高兰惠法官没有给出驳回高通动议的具体原因，但她从记录中删除了高通试图用来证明其理由的某些证据，包括来自苹果公司内部文件的幻灯片，高通称这是苹果内部协同努力在财务上伤害高通的证据。

百度、奥迪、宝马等公司联合发布白皮书《自动驾驶安全第一》

近日，由奥迪，百度，宝马，大陆，戴姆勒，菲亚特克莱斯勒汽车，英飞凌，英特尔，Aptiv 和大众等 11 家公司组成的联盟发布了一份白皮书《自动驾驶安全第一》(“Safety First For Automated Driving”)，描述了「安全」自动驾驶汽车的开发、测试和验证的框架。这 11 家公司声称它是迄今为止业界最广泛的代表，并且表示他们的 这份 146 页报告可以证明自动驾驶车辆「比人类驾驶员更安全」。

亚马逊将在英国招聘 2000 多人 重点开发 Alexa 和无人机

北京时间 7 月 4 日早间消息，外媒报道称亚马逊准备在英国聘请 2000 多名员工，当中包括软件工程师、工程师、数据科学家。年底之前，亚马逊英国员工数量将会达到 3 万人，包括云计算专家、机器学习专家和配送人员。另外，亚马逊在伦敦、剑桥、爱丁堡设有研发中心，这些研发中心专注于 Alexa、Prime Air 无人机配送项目，报道称亚马逊将为研发中心增加 170 名员工，这 170 名员工属于新增员工的一部分。

美司法部拟下周批准 T-Mobile 收购 Sprint

之前，美国排名第三位的移动运营商 T-Mobile 美国公司，提出收购排名第四位的 Sprint 公司。据外媒最新消息，知情人士透露，T-Mobile 美国公司即将获得美国司法部批准，以 265 亿美元吞并 Sprint。此前该公司已确定了向美国卫星电视服务商 Dish 网络公司出售资产的总体计划。