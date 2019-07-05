支付宝今天宣布：未来十年将拿出十亿支持中国女足发展

7 月 5 日消息，支付宝今天对外宣布，在未来十年每年拿出一个亿，和中国足协一起推动中国女足发展。据悉，“十年十亿” 计划，以刚刚成立不久的支付宝公益基金会为主，马云公益基金会、蔡崇信公益基金会参与。同时，这也是支付宝公益基金会的第一个项目。

深交所对乐视网下发关注函 要求说明核心高管相继离职原因

7 月 5 日消息，深交所对乐视网下发关注函，要求说明公司核心高管人员相继离职的原因，说明公司董事会和管理层在维护公司稳定、处理涉诉事项、化解债务危机、解决投资者诉求等方面已采取以及拟采取具体措施。

宝马戴姆勒宣布共同开发自动驾驶 整合 1200 名工程师

在自动驾驶汽车的研发中，全球出现了各种各样的合纵连横，其中也包括涉及到科技公司和传统汽车制造商的合作。据国外媒体报道，7 月 4 日，德国宝马公司宣布，宝马和德国另外一家汽车巨头戴姆勒已就自动驾驶达成长期发展伙伴关系，这一合作计划涉及到双方 1200 名技术人员。

福特准备大举进军电动汽车市场，将携手大众

7 月 5 日消息，据摩根士丹利称，福特汽车公司 (Ford) 正准备大举进军电动汽车市场。虽然该公司目前还没有推出任何电动汽车，不过它已经在相关技术上投入了大量资金。以亚当·乔纳斯 (Adam Jonas) 为首的摩根士丹利分析师在最新报告中写道，福特正在与大众汽车公司 (Volkswagen AG) 进行谈判，承诺将其电动汽车雄心 “提升到一个新的水平”。乔纳斯补充称，这样的交易将降低电动汽车投资带来的财务风险。

上市在即！华为 Mate 20 X 5G 版证件照公布：国行首款 5G 手机

6 月底，华为官方宣布 Mate 20 X 获得中国首张 5G 终端电信设备进网许可证，同时该机也是同时支持 SA/NSA 的 5G 双模手机。现在，华为 Mate 20 X 5G 的工信部证件照也公布了。据悉，华为 Mate 20 X 5G 版是在 Mate 20 X 的基础上增加了对 5G 网络的支持，两者外观基本一样，只是前者在背面增加了 5G 的标志，并且加入了全新配色翡冷翠。