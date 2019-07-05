作为科幻电影渲染下长大的一代，我们对机器人的要求是非常苛刻的，也许只有波士顿动力机器人这种酷炫款，才能入大家法眼。不过，众所周知，波士顿动力机器人落地难，所以目前很难成为人手一款的产品。但来自中国的太昂科技成功研发了一款，同样有趣、酷炫，并且更容易落地的机器人。

当扫地机器人、家居机器人、送餐机器人等陆陆续续走在我们面前的时候，市场也发出了潜在的信号：服务机器人的增量市场正在激活。今年年初，《21 世纪经济报道》曾在一篇文章中披露了一组数据：中国的服务机器人市场达到了 18.4 亿美元。这标志着服务机器人市场规模相比去年同比增长近 44％，

不过，尽管从市场容量上来看，整个服务机器人的增长形势非常喜人，渗透率也增长得快。但是细致到服务机器人产品本身，我们却发现市场上的产品形态、设计等方面带来的惊喜度却并不高。例如，大家看到的服务机器人基本上还是以移动底盘上面搭载电脑，类似 “移动 iPad” 般的产品。在设计趋于同质化的服务机器人产品中，太昂科技的创新让人眼前一亮。

太昂科技成立于 2018 年，由数位海归博士与具有丰富机器人产业经验的人士共同创立。其致力于高智能可执行机器人技术的研发与应用，目前已获得千万级的天使轮投资。

据太昂科技的联合创始人兼首席执行官吴俊伟介绍，目前，太昂科技主要有两款产品：i 酷豆和摩羯座。“摩羯座是一款现有的成熟产品的系统集成，以验证我们此前的猜想。经过实验后，我们觉得这种理念是可行的，就把这些经验借鉴到新产品 i 酷豆上，形成自己的研发。” 他说道。

据悉，i 酷豆是全国首款搭载柔性机械臂与双轮移动平台的协作型机器人，操作精准稳定，平衡性能优越，可在医疗、助老以及物流领域提供智能化和定制化服务，目前已在高端社区、智慧园区实现引路、送物、投递、安防等智能应用。

吴俊伟以解决快递的最后一公里为例，说明了 i 酷豆的应用场景。如 i 酷豆可以在高端小区里进行快递上门的工作，他可以自己刷门禁卡，自己上电梯，到家门口，再把快递放下来放指定用户门口。太昂科技今后瞄准的领域是居家养老，其打算以一个管家的形式陪护老人，老人可以通过一些简单的指令、或者语音交互来让机器人帮助做一些日常琐事。

从产品介绍中可以得知，i 酷豆与一般的服务机器人有较大的区别，主要体现在其拥有，有七个自由度的柔性机械臂。该机械臂可以抓一瓶起两公斤左右的水。

为什么创业之初要选择加上机械臂？仅仅是为了打造似人类的视觉效果？吴俊伟解释，机器人就是应该像人一样，而人的执行功能主要依靠手。“软银 pepper 机器人上市时，我非常激动地到现场去接粗了这个机器人。但我很失望，因为它的具备展示功能，并不具备非常大的抓取能力，其实它还是一个花架子。” 他表示，太昂科技希望研发出有执行功能的机械手臂放在移动机器人上。

而这方面的研发挑战，对于太昂科技来说并不是难题。因为其团队主要来自于机器人产业界，做机工业机械臂出身。“工业机械臂是相对成熟的市场，我们只是把工业机械臂的技术降纬到服务机器人。” 他表示，相对与工业级应用，服务机器人的精度要求还会更低一些。不过，工业机械臂的应用场景较为封闭，而服务机器人的场景较为开放。所以如何在技术层面保证服务机器人机械臂既精准又安全也是太昂科技致力于攻破的难题。 “把工业级机械臂放在移动平台，需要结合运动控制学算法等实时调整。” 他补充道。

基于自身的技术研发实力，也为太昂科技带来了核心的壁垒与有竞争力的产品价格。据介绍，机械臂占据了 i 酷豆的大部分成本。所以，除了基于自身的工业界经验，将精准度降低到民用级程度。太昂科技还在齿轮箱等等配件方面，通过自己团队的经验完成了本土化自主研自主研发，大大降低成本。

“服务机器人是复合技术行业，没有核心技术的企业，会慢慢地被淘汰。尽管这个市场很大，但是目前并没有真正的千亿级头部企业，还处于群雄逐鹿的阶段。” 太昂科技的联合创始人兼首席执行官吴俊伟表示，该公司尽管进入市场较晚，但这对于企业的发展来说并不是劣势。“我们看得更清楚一点，可以真正找到落地的应用场景。” 他强调，无论是多么酷炫的机器人产品，最终落地了才算是走完一个闭环。而太昂科技在落地方面，目前已经有很多的订单在签订中，