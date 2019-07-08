据新京报报道，经多位消息人士证实，斗鱼确定将于美国东部时间 7 月 17 日登录纳斯达克交易所。斗鱼今年 4 月向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 申请，准备在纽约证券交易所上市，股票代码为 “DOYU”，代表最高融资的占位符暂定为 5 亿美元。

新京报指出，此次 IPO 地点并非此前招股书披露的纽约交易所，该公司还将于近期更新在 SEC 的准上市版招股书。报道还称，斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整，或为迎接上市做准备。

根据 7 月 2 日更新的招股书，斗鱼 2019 年一季度营收为 14.89 亿元人民币，相比去年同期的 6.67 亿元增长 123.24%，净利润为 1820 万元，同比增长 111.67%。

截至 2019 年一季度，斗鱼 PC 平台平均月活为 1.10 亿，移动平台平均月活为 4910 万。季度平均 ARRPU 值为 226 元，较上年同期提升 77 元，用户平均付费率为 3.8%。

根据此前公布的招股书，斗鱼营收从 2016 年的 7.869 亿元人民币增长至 2017 年的 18.857 亿元人民币，2018 年营收则大幅增长 93.8% 至 36.544 亿元（约合 5.315 亿美元）。其中，来自直播业务的收入达 31.472 亿元，比 2017 年的 15.218 亿元同比增长 106.8%。2016 年、2017 年和 2018 年的净亏损分别为 7.829 亿元人民币、6.129 亿元人民币和 8.763 亿元人民币（约合 1.274 亿美元）。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，平台注册用户人数分别为 9870 万人、1.821 亿人和 2.536 亿人。