据彭博社援引知情人士消息称，每日优鲜正寻求最高 5 亿美元融资。

一位知情人士称，其本轮投资方包括高盛集团和老虎环球基金，融资前估值至少为 30 亿美元。该公司计划融资 3 亿-5 亿美元，融资后估值为 40 亿美元。据透露，相关计划处于初步阶段，可能会有调整。每日优鲜对本轮融资细节不予置评。

据百度资料显示，2016 年 4 月 28 日，每日优鲜对外宣布获得 2.3 亿元 B+ 轮融资，新一轮融资由远翼投资领投，华创资本跟投。2015 年底，每日优鲜还曾获得战略投资方腾讯、浙商创投联合投资。至此，每日优鲜正式完成 4.3 亿元人民币的 B 轮系列融资。

2017 年 1 月 20 日，生鲜电商每日优鲜完成 C 轮 1 亿美元融资，本轮投资由联想创投、浙商创投领投，前三轮投资方继续跟投。

2018 年 9 月 6 日，生鲜电商每日优鲜宣布完成新一轮 4.5 亿美元融资。本轮融资由高盛 Goldman Sachs Investment Partners (GSIP)、腾讯、时代资本、Davis Selected Advisers 领投，保利资本参与战略投资，Glade Brook Capital、华兴新经济基金参与联合投资，老股东 Tiger Global、Sofina 持续跟投，华兴资本担任本轮融资独家财务顾问。