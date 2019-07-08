日前，网易云音乐发布声明称：近期，大量针对网易云音乐的谣言与恶意攻击内容在网络平台散播，包括但不限于 “卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐偷偷删除用户本地文件”“网易云音乐已死” 等。相关内容体量大、密度高、破坏性强，存在明显的组织、领导和操纵痕迹，严重破坏了正常的商业秩序和社会秩序，是有组织、有计划的网络黑恶行为。

其声明所谓 “卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐偷偷删除用户本地文件”“网易云音乐已死” 等信息，均属谣言。

网易云音乐表示已收集了证据，并向公安机关报警，同时将会向相关人员或机构提起诉讼。并称欢迎广大网友反馈线索，经公安机关查实采用的，将提供人民币 10 万元的奖励。