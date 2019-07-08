中国将于 2020 年首探火星
据 21 世纪经济记者从中国科学院院士欧阳自远处获悉，中国将于 2020 年探测火星，通过火星卫星、火星着陆器、火星车天地联合探测火星，目前火星车已经做好。
据悉，火星探测的首要科学问题是在探测火星上的生命活动信息，期待在此领域有所突破；其次是火星磁层、电离层与大气层的探测与环境科学等本体科学研究；其三是探讨火星的长期改造与今后建立人类第二个栖息地的前景。
网易云音乐回应近期攻击言论：均属谣言，已报警
日前，网易云音乐发布声明称：近期，大量针对网易云音乐的谣言与恶意攻击内容在网络平台散播，包括但不限于 “卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐偷偷删除用户本地文件”“网易云音乐已死” 等。相关内容体量大、密度高、破坏性强，存在明显的组织、领导和操纵痕迹，严重破坏了正常的商业秩序和社会秩序，是有组织、有计划的网络黑恶行为。
其声明所谓 “卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐偷偷删除用户本地文件”“网易云音乐已死” 等信息，均属谣言。
网易云音乐表示已收集了证据，并向公安机关报警，同时将会向相关人员或机构提起诉讼。并称欢迎广大网友反馈线索，经公安机关查实采用的，将提供人民币 10 万元的奖励。
消息称：新 iPhone 9 月 12 日发布，国行售价继续万元以上
据 3DMGame 报道，外媒爆料称，苹果将在今年 9 月 12 日发布新一代 iPhone 手机，这次依旧是发布三款新手机，分别是 iPhone XS 系列和 iPhone XR 的升级版，国行版售价仍在万元以上。
产业链表示，目前闪存价格极度低迷，同时加之苹果是东芝的股东，64GB 和 128GB 当前价格加上并没有太大的差别，所以新一代 iPhone 将 128GB 作为入门版本，并且保持售价不增加，苹果是可以做到的。目前，iPhone XS Max 和 iPhone XS 的容量版本有 64GB，256GB 和 512GB 三种，跳过了 128GB 版，而 iPhone XR 则分布在 64GB，128GB 和 256GB 的容量阶梯。
2018 年 “.CN” 域名保有量达 2124 万
据光明网报道，记者从中国互联网基础资源大会上了解到，截至 2018 年年底，“．CN” 域名的保有量已经达到 2124 万，占我国域名总数的 56%；“。中国” 域名保有量达 172 万，中文域名潜力正在不断被发掘。
此外，中国互联网络信息中心发布了《2018 年域名行业报告》。文中显示，2018 年中国域名的保有量为 3793 万，虽然市场占有率不断提升，但年增长率下降了 1.4%。
软银 22.5 亿美元投资通用汽车旗下 Cruise，获得美国安全机构许可
据外媒日前报道，通用汽车自动驾驶子公司 Cruise 周五表示，日本软银集团对其投资 22.5 亿美元交易，已经获得美国国家安全机构的批准。
据一位知情人士表示，美国外资投资委员会根据 Cruise 最新的保证，批准了这项投资。Cruise 承诺，Cruise 的技术将完全禁止软银集团使用。软银集团发言人拒绝对外媒置评。Cruise 主要由自动驾驶技术开发商 Cruise Automation 构成。2016 年 3 月，通用汽车收购了 Cruise Automation。而后，Cruise 一直专注于自动驾驶技术的研发。