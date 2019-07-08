赵明回应荣耀 20 PRO 京东差评：已完全解决供货问题

7 月 8 日上午消息，针对荣耀 20 PRO 在京东遭遇差评一事，荣耀总裁赵明近日在微博上回应称，已完全解决前期的供货问题。荣耀 20 系列于今年 5 月底在国内发布。618 期间，荣耀宣布，荣耀 20 用 14 天销量突破百万台，荣耀 20 PRO 首销当天销售额 3 秒破亿。不过荣耀 20 PRO 遭遇了缺货问题，这也让该产品在京东上遭遇众多差评，而差评的原因多为发货慢。

英国叫停数字货币：风险太大不适合小型投资者

据英国《卫报》报道，英国金融行为监管局（FCA）提议，将禁止与比特币等数字货币相关的金融工具，并警告称，个人投资者可能不太了解这些工具的风险或价值，可能会导致巨额损失。FCA 称，与加密资产相关的衍生产品或交易所债券（ETN）等产品 “不适合” 小型投资者。这些产品 “波动性极大”，估值困难，其投资者对产品理解度低，并存在不断增长的金融犯罪风险，会因 “突然且无法预料的亏损” 伤害投资者。

斗鱼拟 7 月 17 日美国纳斯达克上市 已首度实现扭亏为盈

知情人士对雷帝网透露，斗鱼拟 7 月 17 日（下周三）在美国纳斯达克上市，而并非之前说的纽交所。招股书显示，斗鱼第一季度营收为 14.89 亿元，同比增长 123%。其中，来自直播业务的营收达 13.541 亿元，比上年同期的 5.434 亿元增长 149.2%。斗鱼 2019 年第一季度净利润达 1820 万元，扭亏为盈；调整股权激励费用后，调整后净利润达 3530 万元，较上年同期的调整后净亏损 1.499 亿元，净利润增长 1.852 亿元。

三星掌门人急了 赴日本与供应商解决半导体材料管制问题

北京时间 7 月 8 日消息，三星集团实际掌门人李在镕 (Lee Jae-yong) 据称已经前往日本与供应商展开磋商，希望找到方法缓解日本对三星核心半导体业务进行原材料出口管制产生的影响。韩国当地媒体在周日报道了三星电子副董事长李在镕的此次日本之行。李在镕要求三星供应商高管采取措施缓解出口管制问题，例如从日本以外的工厂向三星供应受到出口管制影响的半导体材料。

AMD 宣布 Radeon RX5700 系列显卡降价 和英伟达 Super 竞争

7 月 8 日消息，据国外媒体报道，AMD 日前宣布 Radeon RX5700 系列显卡降价，以更好地和英伟达 Super 竞争。AMD 本来此前已公布 Radeon RX5700 系列显卡定价，但为了反制英伟达（NVIDIA），AMD 选择降价。普通版的 RX5700 原本定价 379 美元，降价后售价为 349 美元；5700XT 和 5700XT 50 周年纪念版双双降价 50 美元，至 399 美元与 449 美元的价位。