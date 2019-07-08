特斯拉首席执行官 Elon Musk 表示，该公司将 “最有可能” 在年底前开始为旧款车型安装新的、更强大的芯片。

这所谓的 FSD 芯片是特斯拉首款自主研发的芯片。特斯拉表示，FSD 芯片的性能是将会被取代的英伟达芯片的 21 倍。在公布之前，这款新芯片已经出现在 Model S、X 和 3 上，但不久后将为 50 万特斯拉车主提供免费升级。

Musk 已经做出了承诺，他声称如果软件方面跟得上的话，最终这款芯片有足够的能力驱动完全自动驾驶汽车。经过升级的 FSD 计算机包括两个用于冗余的芯片。尽管其功能更强大，但特斯拉表示新芯片的成本比之前的 “HW2 +” 英伟达硬件要低 20％，并且只会消耗极少的额外电力。

FSD 芯片升级将免费提供给已订购 “全自动驾驶（Full Self-Driving）” 附加套件的特斯拉车主——该套件的价格为 6000 美元。根据 Musk 的估计，大约有 50 万辆汽车可以得到升级。该选配功能目前允许车主使用特斯拉的自动驾驶导航功能，该功能可以让车辆从高速公路上由匝道入口驶向出口，换句话说它可以建议车道变更、在高速公路交汇处导航，并可以主动行驶至出口。没有选配这项功能的话，车辆就仅限于使用常规的自动驾驶功能，包括在高速公路上自动转向和自适应巡航控制。