随着暑假的到来，苹果今天对 MacBook Air 和 MacBook Pro 进行了更新，同时也调低了售价，推出针对学生的优惠活动。

新的 MacBook Air 这边，苹果为其加入了 True Tone 原彩显示技术，除此之外没有其他变动，价格降至 8899 元起，高校学生可以享受 8099 元的优惠价。

入门级 13 英寸 MacBook Pro 也迎来了更新，用上了最新的第八代英特尔四核处理器，起售价 9999 元（对应的学生优惠价是 9199 元）。更新后的 MacBook Pro 还配备 Touch Bar 和 Touch ID、支持原彩显示技术的视网膜显示屏和 Apple T2 安全芯片。入门款最低配置版本的处理器为 1.4GHz 四核第八代 Intel Core i5，配备 8GB RAM 和 128GB 固态硬盘。至此，MacBook Pro 全系均用上了 Touch Bar。

MacBook Air 和 MacBook Pro 均会参加苹果的新学期优惠活动，和往年一样，即购买符合条件的 Mac 笔记本电脑或 iMac，可获赠一副 Beats Studio 3 Wireless 头戴式耳机。

特别值得一提的是，此次更新后，在苹果官网的 Mac 主页面已不见 12 英寸 MacBook 的踪影（截稿前中国官网的对应图标还在，但点击后会跳转回 Mac 页面），看样子这一最早于 2015 年 3 月发布的 MacBook 笔记本系列今天正式走到了终点。（笔者写这篇新闻用的是一台 2016 年款 12 英寸 MacBook，不禁有些感慨）同时，苹果也不再销售采用非视网膜显示屏的 MacBook Air。

题图：Apple