马斯克：特斯拉推全自动驾驶后将大幅涨价 要买赶紧

7 月 9 日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，当全自动驾驶模式成为现实时，特斯拉汽车将变得更加昂贵。长期以来，马斯克一直坚称，购买特斯拉汽车代表着一项投资，随着时间的推移，该公司汽车会升值，这导致一位粉丝质疑，消费者购买特斯拉汽车的时间是否有限了。对于这个问题，马斯克的回答是 “Yes”，但后来他又解释说，该公司仍将销售汽车，但消费者支付的价格要比现在高得多。

Waymo 为自家自动驾驶出租车配置免费 WiFi 等福利 以吸引乘客

7 月 9 日消息，据国外媒体报道，为吸引乘客，谷歌母公司 Alphabet 旗下 Waymo 为自家自动驾驶出租车配置各种福利，包括免费 WiFi 等等。Waymo 于去年 12 月在美国亚利桑那州凤凰城推出自动驾驶出租车服务 Waymo One，这项服务和 Uber、Lyft 类似，乘客在 Waymo 应用输入起点和终点后，Waymo 应用就会显示估算价格，收费跟其它网约车类似。

摩根大通预计苹果 2020 年将推 5G iPhone

北京时间 9 日消息，摩根大通周一发布报告称，预计苹果 2020 年将推出四款新 iPhone 机型，除了一款低价版之外，另外三款都将采用 OLED 屏和 5G 调制解调器，其中至少两款将采用 3D 传感技术驱动行业领先的增强现实/虚拟现实功能，这将有助于推动其旗舰设备的销量增长。摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在报告中写道：“我们对 2020 年销量的乐观展望是基于我们目前对推出四款 iPhone 手机……以及更重要的规格升级的预期。”

中兴通讯率先完成中国联通 5G SA 内场测试

近日，中国联通网络技术研究院组织开展了基于 R15 框架、SA-1230 协议的 5G 核心网内场测试。中兴通讯率先完成了测试验证。作为 5G 发展的目标网络，SA 面向未来全业务场景。本次测试包括业务流程、策略控制、网络切片、边缘计算、基本业务，作为参与测试的厂家，中兴通讯助力运营商在 5G 商用进程中迈出坚实的一步。

瑞幸咖啡进入茶饮市场: 面向年轻人 刘昊然担任代言人

7 月 8 日下午消息，瑞幸咖啡今日宣布正式进入茶饮市场，推出小鹿茶系列，并邀请刘昊然担任品牌代言人。对于进入茶饮品类的原因，瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一表示，咖啡和茶是目前办公室最受欢迎的两大饮品。但目前头部连锁奶茶品牌少，加盟店品质堪忧，供应链管理不足。