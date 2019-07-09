7 月 9 日，BOSS 直聘职业科学实验室（CSL）发布了《2019 新招聘趋势洞察》。据悉，该洞察使用的数据来自于 BOSS 直聘人力资源大数据平台。洞察中的定性观点主要来自结合平台数据的、公开资料及 BOSS 直聘研究院相关模型进行的分析。

洞察表示，随着新兴产业的迅速发展和各地人才吸引政策的落地，无论是行业之间，还是城市集群之间，人才竞争逐步加剧，进入了人才竞争的战国时代。同时，BOSS 直聘研究院发现，人才竞争的加剧也影响了招聘者与应聘者的关系。近年来，无论是求职者的求职行为、招聘者的招聘方式还是企业招聘相关的组织架构都出现了明显的变革。

行业、城市间出现激烈人才竞争，前沿岗位趋于“军备竞赛”

洞察显示，自 2018 年以来，人才对行业冷暖的变化愈加敏感，跨行业跨岗位求职的现象愈发普遍。观察近六个季度六大行业的人才出入，金融行业人才流失明显，持续六个季度人才流出大于流入。与此同时，前沿岗位人才的竞争更加刺刀见红。2018 年三季度以来传统行业的 ABC（人工智能、大数据、云计算）人才需求和招聘薪资均大幅增长，电子通信、金融和机械制造业尤其明显。

新一线城市对一线城市发起的人才抢夺战持续已久。作为重要的人才竞争手段，杭州平均薪资已经逼近北京、上海、深圳，达到 9859 元；南京以 8097 元领跑第二梯队，成都、东莞、苏州的平均薪资逼近广州。

企业管理者更受求职者青睐，广州人最喜欢半夜找工作

2019 上半年，越来越多的一线用人部门亲身参与到招聘中来，BOSS 直聘平台上企业各级管理者用户的比例达到七成，群体承担招聘量同比增长 8.7%。数据显示，这些企业管理者的招聘行为往往高度主动，在他们全部的沟通中，四分之三为主动发起，比例远远高于 HR。

此外，企业管理者更受求职者青睐，由总监及以上级别管理者发布的岗位，其人才吸引力较 HR 发布岗位的平均提升 4.1 倍。2019 年上半年，在同家企业各级管理者与 HR 发布的职位中，选择业务线 BOSS 的求职者同比增长了 9.4%；愿意主动与企业各级管理者沟通的 35 岁以上的求职者上涨了 16.3%。

新求职者和新招聘者也将求职招聘的场景延伸到了工作的 8 小时之外。平台数据显示，新招聘者 40% 的招聘时间发生在工作时间之外，求职者的求职行为贯穿全天 24 小时。有趣的是，BOSS 直聘职业科学研究院统计了 2019 上半年凌晨 0-6 点求职者的活跃状况，发现广州、东莞、深圳位列前三，广东求职者最爱半夜找工作。

求职者招聘者边界模糊，协同招聘逐渐成为主流

另外，还有一个有趣的现象，求职者与招聘者的边界正在模糊。根据 BOSS 直聘 2019 上半年的数据，身份为求职者，之后转用管理者身份开始招聘的用户同比增加了 203%。这个群体以 90 后新晋中层管理者为主，年轻人正在迅速从新用户成长为新 BOSS，以更加开放平等的心态对待求职者。

同时，洞察显示，HR 与企业管理者的交互愈加频繁。截止至 2019 上半年，BOSS 直聘平台有各级管理者参与招聘的企业比例高达七成，管理者与 HR 出现协同的企业显著增长。在 HR 的帮助下，这部分企业经理级别的招聘者承担了 34% 左右的招聘量，较普通企业提升了 10 个百分点。