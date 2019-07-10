IBM 宣布完成对红帽收购

7 月 9 日，IBM与红帽宣布，IBM 以每股现金 190 美元，完成对红帽所有已发行和流通在外普通股的收购交易，总股本价值约 340 亿美元。

红帽将继续由 Jim Whitehurst 及其现任管理团队领导。同时，Whitehurst 加入 IBM 的高级管理团队，向 IBM 公司董事长、总裁及首席执行官罗睿兰汇报。IBM 将保留红帽位于北卡罗来纳州罗利市的总部，其设施、品牌及运营维持不变。红帽将作为 IBM 一个独立的业务部门来运作，并将纳入 IBM 云计算与认知软件业务的财务报表。

微软联手普罗维登斯打造 “未来医院”

7 月 10 日，微软将与美国连锁医院运营商普罗维登斯-圣约瑟夫医疗集团合作，建设一家新的高科技医院。

普罗维登斯 CEO 罗德·霍奇曼表示，该集团将对西雅图地区的现有设施进行改造。双方合作的战略重点包括改进电子病历，让医生、护士和其他卫生服务提供者能够更容易地找到和共享信息等。另外，两家公司还计划使用自然语言处理和机器学习等技术来帮助临床医生诊断和治疗患者。

摩纳哥与华为合作实现 5G 全覆盖

7 月 9 日， 摩纳哥实现 5G 全覆盖，这是摩纳哥最大的电信运营商摩纳哥电信通过与中国华为技术公司的合作实现的，摩纳哥由此成为首个实现 5G 全覆盖的国家。

目前摩纳哥电信官方网站已开始在显著位置推介 5G 技术，表示摩纳哥的私人和商业客户将能够在兼容 5G 的智能手机上使用这项新技术。官网推介的手机为支持 5G 技术的华为 Mate20 X 型手机。在摩纳哥展示的 5G 信号使用范例中，专家展示了其配备无线网络的公共汽车候车亭；摩纳哥的消防人员也将拥有能够实时播放 4K 质量图像的无人机。

顺丰斥资 5000 万成立快运公司

继中通、圆通、韵达、百世之后，顺丰控股斥资 5000 万成立快运公司。

据天眼查显示，新公司成立于 2019 年 6 月 27 日，其注册名称为深圳市顺丰快运有限公司，由深圳顺丰泰森控股 (集团) 有限公司 100% 持股并发起。法定代表人及董事长由黄贇担任，黄偲海任董事、总经理。根据工商信息显示，顺丰快运的经营范围主要包括国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；经济技术咨询；技术信息咨询；以特许经营方式从事商业活动；经营进出口业务；商务服务、商务代理；过境货物运输代理（国际多式联运）；普通货运；仓储服务；城市配送、城际配送等。

京东卷入歌斐 34 亿 “踩雷” 罗生门

7 月 8 日，诺亚财富在公告中称，旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金 “踩雷” 承兴国际控股有限公司，涉及总金额 34 亿元。承兴国际的实际控制人罗静因涉嫌金融诈骗已被公安机关采取刑事拘留措施。

歌斐 34 亿 “踩雷” 事件火又烧至诺亚财富旗下的歌斐身上，歌斐最终又将矛头指向供应链金融的上家——京东。7 月 9 日，歌斐、京东就上述事件互相打起了 “嘴仗”，互相指责是对方的责任。