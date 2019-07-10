任天堂今天公布了新主机 Nintendo Switch Lite，其比现有 Switch 要小巧一些，便携性更高，也更便宜，它的售价为 199 美元（比现有机型便宜 100 美元）。由于注重便携性，Switch Lite 不支持 TV 输出模式。此外，Switch Lite 也采用了 d-pad 方向键，而不是 Switch 上的四颗分离式设计的按钮。（官宣视频）

Switch Lite 采用一块 5.5 英寸触摸显示屏（Switch 的为 6.2 英寸），机身更窄、更小。不可拆卸的手柄设计也让设备整体性更强、更坚固。由于采用更节能的芯片，Switch Lite 的电池续航也有略微提升。

相对的，这款新主机在规格方面有所缺失。Switch Lite 的手柄部分少了红外感应器，也不支持任天堂引以为傲的 HD 震动。对于像《1-2 Switch》那样需要使用单独的 Joy-Con 手柄来游玩，或者是 Labo 中需要用到红外感应器的游戏来说，你必须另外购买 Joy-Con。

任天堂表示可以通过实体版游戏上的兼容性标签来判断一款游戏是否支持 Switch Lite，而如果你尝试从 eShop 在线游戏商店购买与 Switch Lite 不兼容的游戏，你也会收到提醒。

两款机型在表现上几乎没有差异，也就是说你可以在 Lite 上使用 Joy-Con 手柄、Switch Pro 手柄和精灵宝可梦相关的控制器周边。根据任天堂的说法，这两款主机将 “相互补充并在市场中共存”。

Nintendo Switch Lite 将于 9 月 20 日发售，有蓝、灰和黄色可选，售价是 199 美元/1490 港元/6180 元新台币。任天堂此前已经和腾讯达成合作，双方将把 Switch 带到中国市场，相信距离两款 Switch 主机国行版到来的那一天应该不远了吧。