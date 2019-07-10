2019 年 7 月 10 日，酒店智能前台机器人提供商杭州睿沃科技有限公司举行了融资发布会，宣布完成 A 轮 5000 万融资。本轮融资由博将资本领投，老东家起点资本及东霖资本进行了跟投。据悉，这是继 2018 年 11 月获得数千万天使轮后，睿沃科技再获融资。

会上，睿沃科技创始人兼 CEO 王琦与大家一同分享了睿沃科技的发展及未来愿景。在酒店智能前台机器人领域，睿沃不仅在市场上得到了合作伙伴的青睐，还得到了资本的关注及认可。王琦还同时宣布睿沃已经签约的酒店总数达到 10000 家，目前已经与包括首旅如家、东呈集团在内多个酒店业巨头达成战略合作，并参与了由中华人民共和国公安部、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心等多部牵头的对酒店智能安防设备的研究探讨，共同制定酒店智能产品质量行业标准。

针对此次融资，王琦表示，睿沃科技致力于成为酒店智能前台机器人的先行者，持续发力推动酒店智慧化升级。本轮融资将主要用于在运营、市场、技术等团队上的配置与建设，布局和深化全国酒店市场。作为第一批入驻中国人工智能小镇的高新企业、公安部推广网络电子身份证的第一批合作单位、千岛湖智慧旅游项目指定合作单位，睿沃科技秉承用 AI 为酒店赋能的理念，降低酒店运营成本，提高用户体验为己任，为酒店提供高效、安全、舒适、智能的入住体验。