7 月 9 日，猫眼娱乐在北京召开 “2019 猫眼全文娱战略升级发布会”，正式发布猫眼全文娱战略 “猫爪模型”。

猫眼娱乐首席执行官郑志昊表示，文娱行业蓝海广阔，产业壁垒已被打破，行业竞争更加激烈，这也提高了内容和经营的门槛，猫眼娱乐通过多年沉淀，进行能力布局，进入多条产业链，而这些能力也将与全行业伙伴分享。

发布会上，郑志昊正式公布猫眼全文娱 “猫爪模型”。猫爪模型由猫眼全文娱票务平台、猫眼全文娱产品平台、猫眼全文娱数据平台、猫眼全文娱营销平台及猫眼全文娱资金平台五大平台组成，服务于现场娱乐、短视频、视频、电影、文娱媒体、剧集、音乐、艺人 KOL 等全文娱产业链。

猫眼娱乐 COO 康利、猫眼娱乐总裁顾思斌也分享了猫眼在电影、现场娱乐、剧集领域的战略布局。

康利认为：“猫眼影业要做离观众最大的 ‘六大’，我们持续搭建一个平台，把创作者、工具、方法、观众连接起来，帮助大家产生持久，穿透时间的、有影响力的版权。这是一件长期有价值的事，我们要做行业的朋友，成为 N 大之一。我们希望，10 年之后，打响响指，拯救世界的，是中国人。”

对于猫眼娱乐而言，猫眼全文娱战略升级是一个重要里程碑，标志着猫眼娱乐彻底完成从票务平台向全文娱生态的进化。

与此同时，行业伙伴的加入，也将有效提升 “猫爪模型” 的服务能力。发布会上，猫眼娱乐与腾讯的 “腾猫联盟” 正式启动。双方将展开全方位的深入合作，打造电影行业顶级宣发体系，共促剧集、现场娱乐、音乐、短视频等多个文娱产业链的长远发展。

腾讯投资董事总经理湛炜标表示，猫眼娱乐是腾讯集团在文娱领域最核心的战略合作伙伴之一，腾讯投资猫眼只是第一步，随着猫眼娱乐的发展与战略升级，我们将在全文娱产业深入合作，包括腾讯影业、腾讯视频、腾讯音乐、腾讯游戏、腾讯云，以及微信、QQ、支付、语音等腾讯全平台将全力支持猫眼娱乐的发展，更好地服务人们的文娱需求。