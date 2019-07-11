华为首款 5G 智能手机 Mate 20 X 5G 将于 7 月 26 日发布

华为首款 5G 智能手机 Mate 20 X 5G 将于 7 月 26 日在深圳华为坂田基地发布，据相关人士透露，产品最快 8 月份上市。Mate 20 X 5G 版相比 Mate 20 X，外形上基本没有任何变化，只是背部多了 “5G 标识”，同时还加入了新配色翡翠色。

苹果AirPods有望在年末推出款产品 或将支持防水功能

在索尼全新一代降噪耳机惊艳亮相后，苹果 AirPods 似乎又遇到了前所未有的挑战。据悉，苹果将于 2019 年第四季度或 2020 年第一季度推出全新型号的 AirPods，新款耳机将会采用全新的外形设计，售价也会有所提升。据悉，新款 AirPods 有望支持防水功能，并且还会有一些未指明的设计改进。

2019《财富》中国 500 强：百度名词下滑，美团成亏损之王

财富中文网发布了 2019 年《财富》中国 500 强排行榜。500 家上榜的中国上市公司总营业收入达到 45.5 万亿元，较去年增长 14.8%。阿里巴巴以 3453 亿元的营收位列第 24 名，提升 11 个名次；腾讯以 3127 亿元的营收排在第 27 名，提升 6 个名次；百度以 1023 亿元排名第 92 位，下滑 1 个名次。“亏损” 名单中，美团点评居亏损榜首位，亏损额接近 1155 亿元。

任天堂发布 Switch Lite：9 月 20 日正式发售

任天堂今日发布了 Switch 的简化版本 Switch Lite。官方介绍称，Switch Lite 放弃了可拆卸式手柄的设计，更加便携，但不能连接电视，也不支持 HD 震动等功能。Nintendo Switch Lite 计划于 8 月 30 日在各地游戏经销商和网上商店开始接受预定，售价 19980 日元（约合人民币 1262 元），并于 9 月 20 日正式发售。