在如今这个互联网如此发达的年代，家长们在确保儿童在上网时不要接触到不良信息方面的压力变得越来越大。正是因为上述问题和需求的存在，一款专为青少年搭载的搜索引擎诞生了。这个名为 “花漾搜索” 的 app 由新华社中国搜索研发，目前已经正式上线，其可以阻断暴力、色情、赌博等不良信息，为孩子 “打开美好的网络世界”。

根据新华网的说法，花漾搜索是国内首个应用人工智能技术筛选屏蔽涉及青少年不良信息的 app，它搭载了基于大数据和深度学习技术研发的 “主流算法”。这款 app 自今年 “六一” 儿童节试运营以来，已经有超过 1000 万次下载。

通过花漾搜索可访问青少年专属百科全书，一键搜索全网适龄内容，app 也会根据年龄、性别、兴趣推荐精品课堂、趣味视频、动画动漫、运动才艺等多领域内容。与其他专为青少年打造的 app 类似，花漾搜索也内置管理使用时长、监督阅读距离、过滤内容的家长监控工具。

在 App Store 上，这款 app 收到超过 1 万个评价，总评分为 5.0 满分。应用开发商为 Chinaso（中国搜索），其另外的 app 还有美丽中国 – 中国搜索、国搜新闻、国搜地图等。

花漾搜索 app 的出发点是积极的，不过话说回来，要想真正保护青少年，不让他们接触到暴力、色情、赌博等不良信息，教育机构和家长需要做的更应该是让孩子们多出去活动，锻炼身体，提高综合素质，而不是只盯着屏幕。