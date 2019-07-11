7 月 11 日消息，梅花创投今天正式对外宣布，已于 2019 年第一季度完成第五期天使基金的募集，总规模 5.325 亿人民币。该期基金机构投资人出资超 80%；个人投资人中，有多位为梅花创投已退出项目的创业者。

此前，梅花创投曾于 2018 年第一季度完成首期 5 亿人民币规模精选基金的募集，主要投资 A、B 轮项目，并邀请前华为副总裁、百度 CTO、牛电科技创始人、港湾网络创始人、金沙江创投合伙人李一男加入，担任精选基金执行合伙人。

至此，梅花创投共管理五支天使基金，一支精选基金及数支专项基金，管理总规模 30 亿人民币。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“在如此寒冬之下，梅花创投能在一年内完成 2 支总规模超 10 亿规模人民币基金的募集，要非常感谢 LP 对梅花创投团队、投资策略、历史业绩等的认可。值得一提的是，其中有多位个人 LP 为梅花退出项目的创业者，创业者与梅花真正做到了相互成就。天使投资是穿越寒冬周期最好的武器，寒冬是投资好项目的好时机，弹药充足的梅花创投将继续聚焦于投人、投新经济，帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家，同时为 LP 创造超额的回报。”

官方披露的数据显示，截止至 2019 年 3 月，梅花创投所有项目后续融资率超 70%，各期基金 IRR 平均超过 40%，估值超 1 亿美金的项目数十家，成立于 2014 年 5 月的梅花创投天使基金一期已于 2018 年年底完成返本，DPI116%。

据悉，此次募集完成后，梅花创投将继续投资智能制造、人工智能、新消费、新内容、企业服务、移动出海等新经济领域。

梅花创投创立于 2014 年 4 月，致力于 “投资新经济、重仓年轻人”，愿景是帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家。创始合伙人吴世春曾在华为、百度担任工程师，后 5 次创业，从 2008 年开始专职做天使投资。吴世春投资风格以 “快狠准” 著称，被誉为投资界的 “快狼”、互联网圈子的 “人脉王” 及 “最懂创业者” 的天使投资人，其投资大掌门创造了 1500 倍回报，投资趣店也获得了超过 1000 倍回报。

成立 5 年，梅花创投已经投资了近 350 个项目，覆盖各个垂直行业，其中趣店（NYSE：QD）、牛电科技（NASDAQ:NIU）、车和家、唱吧、蜜芽、福佑卡车、赤子城等已经上市或成为行业头部企业。

注：具体融资/募资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书