“今天会场上可能有一些朋友认识我” 星瀚资本的创始合伙人杨歌在南京 2019 人工智能峰会上接受采访时说 “像这样大大小小的会，我每年都会参加上百场。”

这位履历不凡的 “85 后”，毕业于清华大学，从大学起便一直处在创业的浪潮中。2009 年杨歌进入 KPMG(中国) 任咨询师，开始转向财务咨询工作。2011 年出任大江投资副总裁，杨歌开始跨入投资行业。2015 年初，杨歌创立星瀚资本开启风险投资生涯。成立迄今，星瀚资本已投出了包括鲲云科技、仔皇煲、心上、科百科技、言几又、DNV 音乐集团、rct studio 等一批优秀企业。“创业与投资不分家，我现在以机构的形式做投资，本质上我还是在创业。” 杨歌曾经说过。

目前星瀚资本定位的三大方向分别是：产业升级、文化消费和深科技应用。产业升级是指面向供应链的改革，是有关衣食住行等民生领域的效率提升。杨歌介绍，从生产、制造、加工到零售的过程中，每一个环节都会受到互联网线上支付、新型大数据和人工智能的影响，使得原来效率提高，这一过程就是供应链的改革。而改革的最终结果是，所有民生领域的生活成本得到降低，供应链效率提升。

整体而言，星瀚资本将大消费分成四个阶段，即产、供、销、端。

生产制造是第一段。第二段是供应链，包括物流、仓储。分销、批发配送是第三段。最后再到线上线下的零售终端第四段。每一个终端都对应着它上游生产、批发、物流商等，这些都是我们关注对象。比如星瀚资本投资的鲜世纪，是在江浙沪一带的大众消费品供应链企业。而像懒龙龙，则是从事畜牧业副食品的供销端企业。

杨歌说，在农业、工业，以及消费服务业，存在大量民生升级的机会。而他对于创业项目的选择也有自己的两条标准，其一是创业团队深耕行业，了解行业中整个产业链的过程；另外创业者要有足够新的视野，能够运用新的商业管理、技术管理等方法把行业进行整合。

近年来随着大众生活质量的提升，愈发注重精神文娱类的消费需求，于是文创娱乐也是杨歌团队投资的大方向之一，过去三年，由其主导的消费类项目包括言几又、心上、仔皇煲等。

在精神消费里面，需求一定要配备产能，配备一定的生产力和生产关系。所以星瀚资本更倾向于投资生产力和生产关系。生产关系就是平台，生产力就是独立的这些产能，而很少投单一的消费品牌。“互联网让整个流量分散，IP 碎片，随着网红品牌、新品牌越来越多，消费者很难记住其中某一个品牌。但是消费者一定能记住天猫和京东。所以投平台或渠道还是最经济的。” 杨歌说道。

除此之外，线下体验也是杨歌他们重视的方向。以他们投资的言几又举例，言几又像一个体验丰富的城市综合体，吸引用户停留，以至于形成了一个岛群效应，让它能够从商业地产拿到非常低的租金，星巴克租金是它的好几倍。更重要的是，言几又像一个线下的货架平台，商家支付货架的钱便可以放到言几又中出售。

深科技应用是星瀚资本第三个投资方向也是他们非常看重的方向。“人工智能、生物医药、生命工程这些技术方向势必会改变我们未来。互联网颠覆掉我们的生活习惯用了 20 多年时间，但是人工智能，可能颠覆掉我们的生活只需要 5-10 年的时间。所以，大家都在疯狂的学习，都怕被时代所抛下。” 杨歌在演讲时说道。

杨歌介绍他们的投资重点旨在把大数据、人工智能、互联网这些新型的产业和传统的产业进行结合 “没有产业底层的信息化、数字化，人工智能是缺乏发展基础的。” 杨歌认为，大数据是整个产业信息化过程当中非常重要的节点，完成行业数字化才能进入到人工智能。数据之后是关于人工智能本身的挑战，目前的人工智能正处在第二阶段，在训练的智能过程中不断的去学习，这是对现代人工智能的定义。他形容今天的人工智能相比计算机来说，各个底层的模块都有公司在做，但还不是非常成熟，离爆发的临界点还有点距离。

他认为技术发展的商业化认识是指任何一个技术在发展过程中有六个进程，分别是技术萌芽期、产品迭代期、产业升级期、商业红利期、增长泡沫期、成熟工具期。而今天的人工智能和智能制造行业正处在一个上升的过程，主要比拼的是技术的产品化能力，这也是星瀚资本在人工智能领域投资的最重要的原则。

作为理工科背景出身的杨歌，对于投资事业有自己非常系统化的管理方式。首先在筛选项目上，杨歌要求团队要保证数量，他曾透露团队一年会至少接触 2 万个项目；为了保证星瀚资本能大量获得项目，杨歌建立了人脉数据库，从机构到个人梳理脉络，按匹配度和合作紧密度评定等级；在创业者和团队的判断上，杨歌总结了 “3 段 4 点 6 商” 法则。3 段指的是创业从 0 到 1、从 1 到 3、从 3 到万的 3 个阶段所需要的能力，4 点指的是创业者有没有对行业的认知力和视野、决断力和行动力、有没有很强的学习能力；6 商指的是理商、情商、财商、逆商、政商和德商。除此之外，创业项目的财务情况和法务情况是硬指标。业务判断是一个相对综合的判断指标，要看创业企业在技术、产品、营销、市场定位、品牌运营、内部管理、统筹规划、人力资源等方面的综合实力。

“另外很重要的一点” 杨歌补充说 “离自己喜欢的事物远一点，因为自己的情怀很容易影响理性的判断。”