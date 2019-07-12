除了下围棋、玩《星际争霸》，AI 又在另一个领域打败了人类。由 Facebook 的 AI 实验室和卡内基梅隆大学的研究人员设计的扑克程序，在一系列 6 人无限制德州扑克比赛中击败了世界顶级玩家。

在超过 12 天和 10000 次手牌较量中，名为 Pluribus 的 AI 系统在两种不同的环境中面对 12 名职业选手。在一种情况下，人工智能与 5 名人类玩家一起玩，在另一种场景中，5 个版本的 AI 与一名人类玩家一起玩（计算机程序在这种情况下无法合作）。据研究人员称，Pluribus 每手平均能赢得 5 美元，每小时奖金约为 1000 美元，这是 “决定性的胜利”。

Facebook 人工智能研究科学家兼 Pluribus 联合创始人 Noam Brown 向 The Verge 表示：“可以肯定，我们已经达到了超越人类的水平，这一点未来也不会改变。”

“Pluribus 是非常强劲的对手。在任何形式的手牌中都很难将其击败，“曾获得 6 次世界扑克锦标赛冠军、与 Pluribus 对决的 12 名选手之一 Chris Ferguson 表示。

在《科学》杂志上发表的一篇论文中，Pluribus 背后的科学家们表示，这次胜利是人工智能研究领域的一个重要里程碑。虽然机器学习已经达到了国际象棋和围棋等棋盘游戏以及《星际争霸 2》和《Dota》等电脑游戏的超人水平，但在某种程度上，6 人无限制德州扑克才代表了更高的难度基准。