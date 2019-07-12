华为今日发布《2018 可持续发展报告》，根据该报告，过去 30 年，华为和运营商一起建设了 1500 多张网络，在全球 170 多个国家和地区，为 30 亿人提供网络服务。华为称其为客户建设的网络没有出现过大面积的网络瘫痪，没有恶性的网络安全事故，也没有任何证据证明华为的设备有后门，华为的产品一直在行业中保持着良好的安全运行记录。

华为在报告中称，迄今为止，华为没有任何法定义务在华为设备中或者允许他人在华为设备中安装 “后门”，也没有任何法定义务为任何人收集情报信息。

华为表示，已经构建起完善的网络安全保障体系，并积极地通过外部独立第三方安全机构对华为的产品进行认证。

有关 Android 替代品的问题，在发布会上，华为董事长梁华表示，“鸿蒙本来就是为物联网开发的系统，使得在自动驾驶，远程操作医疗环境，提供低时延的一个操作系统。那么在手机这一块，我们还是把开放的安卓操作系统和安卓生态作为首选，当然如果说，美国不供应的话，是不是未来可以把鸿蒙发展为手机操作系统，目前还没有这个决定。”

另外，梁华在谈及美国封杀的影响时表示，华为的观点不是放松管制，而是应该取消实体清单禁令。他表示，目前华为够保证主力产品的供货，在芯片设计和供应上没有问题。同时华为也会坚持全球采购，如果美国供应商获得美国许可，也会继续与他们合作，但这需要一定的确定性。