据 CNBC 报道，有知情人士称，美国电信巨头 Verizon 今年早些时候私下询问一些潜在买家是否有兴趣对 Yahoo Finance 发起收购。

不过 Verizon 从未启动正式出售流程，并已于近期停止为 Yahoo Finance 寻找买家。Verizon Media 周四发表声明称，不会对谣言和猜测置评，Yahoo Finance 对 Verizon Media 的增长战略来说是不可或缺的，它表示将继续进行投资，拓展现场直播节目、音频节目以及最近推出的 Yahoo Finance 付费产品。

Verizon 旗下的 Oath 拥有 AOL 和 Yahoo 两大老牌门户网站，Oath 近期重组为 Verizon Media，旗下还拥有 HuffPost、TechCrunch、Tumblr。

尽管 Verizon Media 业务的使用和价值受到严重影响，但 Yahoo Finance 仍然是一个亮点。 媒体分析公司 comScore 的数据显示，Yahoo Finance 是今年 5 月份商业和金融新闻类别中访问量最大的网站，击败 Forbes 和 CNBC，今年全球每月访问量已超过 1 亿人次。