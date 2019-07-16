德国黑森州（Hesse）的数据保护专员已经裁定，受欧盟 GDPR（通用数据保护条例）影响，该州的学校将无法使用微软的办公套件 Office 365。The Next Web 报道称，这个问题是在出于对美国方面访问用户数据会带来潜在风险的考量，微软在去年 8 月关闭其德国数据中心之后产生的。

针对这一消息，微软的一位发言人认识到该专员的担忧，但指出管理员可以选择限制 Office 365 连接到工作或学校帐户时发送给微软的数据量。微软方面还表示，该公司最近推出了新功能，以提供对这些数据的更多控制权，并指出该公司此前成功地对美国政府访问欧洲用户数据一事进行控告。

微软发言人表示，“我们感谢专员提出了这些问题，我们期待与专员进一步就向微软提出的问题和关注事宜进行接洽。”

此前，微软还试图通过去年推出的 Windows 诊断数据查看器（Windows Diagnostic Data Viewer）来解决数据收集问题。但该公司似乎需要做更多努力才能解决黑森州数据保护专员的担忧。仅仅是事先获得用户许可并不足以解决这些问题，因为面向学校的软件处理的是与儿童相关的比较敏感的数据。

这并不是微软一家公司的问题。该专员指出，在 GDPR 的管制下，黑森州的学校也不可能使用 Google 和苹果的云解决方案。目前，学校唯一的选择是使用具有本地存储功能的软件，比如微软的非云端支持的 Office 2019。