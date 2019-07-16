7 月 16 日，据自媒体“IPO 早知道” 消息，有接近互联网医美平台更美 App 的人士透露，更美 App 自今年 6 月起开始密集接触外资投行，包括摩根大通、美银美林、高盛、花旗等，计划最快于 2019 年第四季度在美国或香港进行首次公开募股。

对此，更美 App 方面回应称，消息不属实。更美方面表示，更美在 2018 年就已实现盈利，目前内部围绕美正在发展新业务，并不着急今年 IPO。

据悉，更美是一款美容类 App，成立于 2013 年，致力于为用户提供整形、微整形、齿科、眼科、抗衰老等消费医疗领域社区、电商与金融服务。更美 APP 平台的业务主要分为三大部分：医美用户社区、健康服务电商及特卖、企业级医疗机构应用平台。

从成立至今，更美已先后完成了 5 轮融资。2013 年更美拿到经纬中国的数百万天使轮融资；2014 年 3 月，获得红杉资本的数百万美元 A 轮融资；2015 年 7 月，更美完成了数千万美元的 B 轮融资，由维梧资本和红杉资本共同投资；2016 年 8 月，更美宣布完成 3.45 亿美元 C 轮融资，由有潮宏基集团、苏宁环球、腾讯、中信建投、复星医药、君联资本共同投资；2018 年 7 月，更美宣布获得美图公司与道合母基金投资的 5000 万美元 D1 轮融资。