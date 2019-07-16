苹果停止在印度销售 4 款 iPhone 机型

据 The Economic Times 报道，苹果停止在印度市场销售 iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus。这一举动将使在印度购买入门级 iPhone 变得更加昂贵。

报道称，下架这些手机后，新的入门级 iPhone 将是 iPhone 6s，这款手机在印度的售价约 29500 卢比（约 2958 元人民币）。

苹果曾在印度组装 iPhone SE、iPhone 6S 和 iPhone 7，一名高管表示，闲置产能可能被用于扩大其他型号的制造。另一名高管表示，苹果并没有放弃印度市场的潜力，同时将继续推出优惠活动。

滴滴出行推出网约车开放平台

滴滴已与广汽、东风、一汽等多家车企达成协议，“如祺出行”、 “东风出行”、 一汽运营的网约车服务等第三方服务商也将接入滴滴网约车开放平台。未来，用户可以在滴滴出行 app 一键呼叫不同平台车辆。

去年，滴滴与 31 家汽车产业合作伙伴共同成立了洪流联盟，提出共建汽车运营商平台，共同建设面向未来出行用户与车主的服务平台。网约车开放平台的推出也标志着洪流联盟的进一步落地。

美团打车在今年 4 月上线 “聚合模式”，接入美团打车的包括首汽约车、曹操出行、神州专车等主流出行服务商，乘客可以通过美团一键呼叫多个不同平台的车辆。

高通发布骁龙 855 Plus 处理器，CPU、GPU 双双提升

高通 7 月 15 日发布了骁龙 855 Plus 处理器，这款更新版处理器与骁龙 855 拥有同样的八核心 Kryo 485 CPU，频率提升至 2.96GHz，Adreno 640 GPU 为其带来 15% 的速度提升。

骁龙 855 Plus 不支持 5G，高通表示该处理器会出现在 2019 年下半年的旗舰手机上。将于近期发布的华硕 ROG Phone II 将是首款搭载这款处理器的手机。

新氧回应商家涉售违禁药：已下架，将配合监管部门处理

针对 “新氧 app 商家涉售违禁药” 报道，新氧回应称，“虽然该机构并未在新氧上架违禁药品 SKU，且当记者在平台上咨询时，该机构客服也表示没有相关项目，但针对此事，新氧还是对涉事机构进行了下架，并将配合监管部门对涉事机构的后续处理。”

针对该报道中提到的有黑产公司提供虚假日记代写服务，新氧称内部调查小组已对相关账号和日记进行了封禁，并表示新氧对平台用户产生内容有三重审核机制，包括 AI 自动关键词/图片审核、人工审核、对可疑内容打标签以及提醒用户注意。新氧同时表示，针对医美日记，新氧即将上线人脸识别技术，进一步提升平台审核能力。

根据新京报的报道，新氧 app 入驻的部分医美机构涉销售违禁药品。其中，北京凯润婷医疗美容医院涉嫌私下出售国内违禁药品人胎素，同时，客户的 “美丽日记” 和评价也存在造假刷评现象。

华为或在美国解雇数百名员工

据华尔街日报报道，华为准备在美国解雇数百名工人。报道指出，华为计划在其美国研发公司 Futurewei Technologies 裁员。据称华为将允许一些中国员工调回中国。部分员工已经被告知他们将被裁撤，在不久的将来华为还将进行另一轮裁员。