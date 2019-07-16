特斯拉调价：Model S/X 价格上调，Model 3 价格下降

腾讯科技讯 据国外媒体报道，美国电动汽车制造商特斯拉周二表示，将调整 Model 3、Model X 和 Model S 车型的价格。据该公司网站称，Model 3 的起步价将从 32225 美元降至 30315 美元，Model X 的起步价将从 71325 美元升至 75315 美元，Model S 的起步价将从 65125 美元升至 70115 美元。特斯拉在其网站上表示，汽车价格包括潜在激励措施和 9875 美元的汽油节约。

华为未来 3 年将在意大利投资 31 亿美元 创造千个岗位

7 月 16 日消息，据国外媒体报道，华为表示，未来三年将在意大利投资 31 亿美元。该中国电信巨头呼吁意大利政府确保其 “黄金权力” 在 5G 网络发展方面得到 “透明、高效和公平” 的运用。意大利电信 (Telecom Italia) 和沃达丰意大利公司有望不久后敲定一项在意大利联合推出 5G 基础设施的协议。两家公司都在等待该法令的实施，以决定如何与华为等中国合作伙伴打交道。

SpaceX 查明飞船爆炸原因：阀门故障导致推进剂泄漏

7 月 16 日消息，据 theverge 报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司 SpaceX 表示，他们已经查明导致其 4 月份载人龙飞船在地面测试中发生爆炸的原因。据查，一个阀门故障导致飞船推进剂泄漏，引发连锁反应使得飞船发生爆炸。目前事故原因已经确定，SpaceX 表示将在未来所有的载人龙飞船中更换相应部件，以确保导致爆炸的泄漏事故不会再次发生。

谷歌被控抄袭数字广告技术 侵犯小公司 6 项专利

7 月 16 日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，总部位于加州圣迭戈的初创企业 Impact Engine 将谷歌告上法庭，指控其 Google Ads 和 Google AdSense 等在线广告平台抄袭数字广告技术，侵犯了其 6 项专利称，这些专利涉及所谓的 “程序化创新” 技术，可用于快速制作和定制在线广告。谷歌没有立即对此案置评。亚马逊购物节首日遇尴尬：大批员工罢工抗议；尽管亚马逊去年已经宣布在美国将最低工资水平提高至每小时 15 美元，覆盖到 25 万名亚马逊员工，但依然无法满足工人的要求。对于亚马逊会员来说，一年一度的 Prime Day 是购买心仪促销商品的好机会，但对于许多亚马逊仓储、物流配送中心员工来说却是灾难，过重的配送工作压力以及与之不相匹配的工资待遇，让大批员工选择以在促销日当天罢工的方式进行抗议。

亚马逊购物节首日遇尴尬：大批员工罢工抗议

尽管亚马逊去年已经宣布在美国将最低工资水平提高至每小时 15 美元，覆盖到 25 万名亚马逊员工，但依然无法满足工人的要求。对于亚马逊会员来说，一年一度的 Prime Day 是购买心仪促销商品的好机会，但对于许多亚马逊仓储、物流配送中心员工来说却是灾难，过重的配送工作压力以及与之不相匹配的工资待遇，让大批员工选择以在促销日当天罢工的方式进行抗议。