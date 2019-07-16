虾米音乐宣布与 MQA 公司达成合作，将逐步为用户提供 MQA 录音室音质音乐。目前，MQA 音质已在虾米音乐客户端内全面上线。

MQA 于 2014 年 12 月发布，全称为 Master Quality Authenticated（母带质量认证），最早由 Meridian（英国之宝）专为高保真音频推出，后独立成为 MQA 公司运作，索尼、华纳音乐集团等公司均与其合作。

MQA 采用一种称为 “Music Origami” 的音频折叠技术，将高频部分隐藏到低频部分的不可闻区域（<-120dB），进而将母带音频大小减少至 CD 级别，在支持 MQA 技术解码的音乐服务平台上播放，就可让用户听到原始母带的音乐音质。由于编码后的数据兼容 PCM，所以可用各种无损格式来封装，包括 WAV、APE、FLAC、ALAC/M4A 等，并不需要专有封装格式，易于传播。

MQA 首席执行官 Mike Jbara 表示：“MQA 是一家以用户为中心的科技公司，不分地点和方式地为乐迷们提供高品质的录音是我们的使命。在这一点上我们与虾米一拍即合。很多 MQA 设备合作伙伴已经与阿里巴巴电商展开合作。因此本次合作是将完整的 MQA 生态系统提供给中国消费市场的完美平台。”