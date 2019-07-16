随着中国制造业的贸易的发展，中国制造也逐渐扭转了印象，变成了经济实惠、性价比高的代名词。加上国内制造业市场的饱和，商品在国内市场也逐渐失去竞争力，“出海” 便成了更好的销售途径。

据了解，2017 年我国出口跨境电商交易规模达到 6.3 万亿元，预计目前跨境卖家数量达到 200 万左右。中国的出口电商卖家一直活跃在各大跨境电商平台上：亚马逊 36% 的销售份额来自中国卖家、ebay Top 1000 里中国卖家最多、Wish 上的大部分商品来自中国。跨境电商交易单量巨大，全程物流业态复杂，这时集成管理平台是一个非常必要的存在。近期，动点科技接触了一家出口 S2B2C 的供应链电商平台——越域大卖。

越域大卖于 2016 年 8 月上线，平台上游对接制造厂商，下游对接出口卖家。厂商将产品放到越域大卖的平台上，卖家可以在平台上选品并一键刊登到 eBay、亚马逊、Wish 等 B2C 平台以及独立站。订单产生后，越域大卖平台将订单推送给厂商，同时平台完成仓储、发货、订单跟踪等履单行为。

对厂商来说，越域大卖的供应链协同系统还可以帮助其管理众多的渠道，实现对不同的渠道做针对性的定价、返利等。“让会卖货的只管卖货” 越域大卖的联合创始人方学良介绍说。越域大卖卸掉了中小卖家盲目选品、 手工发布、物流发货等带来的运营负担，商家经过平台认证后入驻，越域大卖便会提供订单融资、物流保险、支付、拍照、翻译、培训、法务咨询等服务。

选品方面，越域大卖通过消费者的洞察力，开发和运营适销对路的产品，利用大数据分析，制定合适的价格，挖掘适合出海的产品。据方学良介绍，在他们的大数据分析以及实际销售数据来看，家居用品、户外用品、装饰摆件、手工工具、花园用品等是国外市场对于中国需求量大的方向。

物流对于进口还是出海来说都是耗资巨大的环节，越域大卖的解决方案是自营国内仓配合海外仓和落地配，信息流、物流、资金流三流合一。方学良透露，越域大卖将在下一步着力部署海外仓，主要方案有向美国公共海外仓招商， 对接其他区域的海外仓，同时自建海外仓筹备，引入海外仓运营中心服务。他还表示，在未来，越域大卖也将与垂直品类供应商合作，搭建自主设计自有品牌体系，在海外销售自由品牌商品。在拓展厂商方面，越域大卖主要选择和跨境供应链公司、商会等资源型伙伴合作，后期也会进行地推。卖家的获取目前主要依靠线上推广和口碑传播。在未来也将增加在海外宣传力度，结合海外社交媒体 和海外线下渠道对接，扩大小 B 端的海外招募。

截至目前，越域大卖已经与 1000 家供应商和 15000 家 B 企业端合作，今年预计达到 2000 万交易规模 。公司的收入包括：供应商支付的佣金、卖家会员费、订单处理费、物流服务费等，还包括保险、融资服务收费等。

据介绍，创始人李言欣拥有 13 年国际贸易经验，曾创立涅浦顿供应链公司。核心成员如 COO 和产品经理也来自于供应链和物流领域。公司于 2017 年初完成了数千万级人民币的 Pre-A 轮融资，目前正在筹备 A 轮融资，将只要用于海外和国内市场推广、品牌建设和海外仓建立。