苹果 Apple TV+推新视频纪念阿波罗登月

7 月 16 日，近日苹果推出了一则纪念阿波罗登月 50 周年的视频 “Remembering Apollo 11”，视频为 Apple TV+原创系列，该视频内容还包括对原创作者 Ron Moore、Matt Wolpert 和 Ben Nedivi 的采访。

据了解，视频原名称为 “For All Mankind”，苹果在 Apple TV 频道推出时将其命名为 “Remembering Apollo 11”。该视频的原创作者 Ron Moore、Matt Wolpert 和 Ben Nedivi 谈论了 “Remembering Apollo 11” 的意义以及他们对新系列的展望。

微信强化浮窗功能

7 月 16 日晚间消息，继 Android 版推送更新之后，微信在 iOS 端的 7.0.5 版本也正式发布。

新版微信强化了浮窗功能，除公众号文章外，现在还可以把收藏笔记、文件预览等页面设置为浮窗，浮窗数量最多为五个。此外值得注意的是，朋友圈谁可以看的选项中，增加了 “从群选择”，可以更方便地设置朋友圈动态分享范围。

科大讯飞完成 1.08 亿股定增

7 月 16 日，科大讯飞发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告，共向十名投资者发行 1.08 亿股新增股份，用于新一代感知及认知智能核心技术研发、智能语音人工智能开放平台、销售与服务体系升级建设等项目。

据悉，曾有多家投资机构竞价角逐这 10 个认购名额，最终成功认购的投资者包括国家级产业基金、省/市投资平台、华夏基金、嘉实基金以及投资界大佬葛卫东等。从 2019 年 4 月 9 日领取发行批文，到 2019 年 6 月 27 日完成询价，科大讯飞定增的发行速度也排在市场前列。

蔚来拟拆分 NIO Power 独立融资

7 月 16 日，有消息称，蔚来将拆分旗下能源补给服务 NIO Power，寻求在今年四季度完成独立融资，规模为数十亿元。该项目由蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌及蔚来总裁秦力洪，蔚来汽车电源管理副总裁沈斐等牵头，或将在未来两个月内上线独立 App。

与此同时，NIO Power 将进行更名，最终名称尚未确定。北京商报记者采访蔚来相关负责人，对方表示对此消息不予置评。

联想上架 Thinkplus 自然光谱台灯

昨日，联想在官方商城上架一款 Thinkplus 自然光谱台灯，售价达到了 1699 元，直逼戴森。作为联想 Thinkplus 桌面生态的一员，这款自然光谱台灯也备受大众期待。

据了解，Thinkplus 自然光谱台灯具有独特的 ThinkHalo 光源技术，通过专利设计的灯泡排列方向，该技术还杜绝了紫外线泄漏、消除对视力有害的特定波长蓝光，避免视力受到伤害。此外，Thinkplus 自然光谱台灯还拥有专利级别的护眼光源技术和国 AA 级标准参照度，可达到无频闪的照明效果。