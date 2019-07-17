日经新闻评论报导，根据综合世界银行、野村集团和日本经济产业省的数据显示，亚洲信用卡消费如今已落后于电子支付，许多用户因为不愿意或无力承担刷卡附随的高额费用，转向使用其他流动支付选项。

在泰国、印尼和越南等地区的信用卡渗透率不超过 10%，但该地区却有 47% 至 67% 的人使用电子支付。而在中国，大部分人透过智能手机进行日常交易，甚至许多人从小到大连信用卡也没见过。

由于手机支付在亚洲已壮大并持续成长，传统金融卡要在这个全球成长最快地区夺回失地，恐怕将会非常艰难。野村资本市场研究所分析师渊田康表示，进入美国信用卡品牌构建的体系很昂贵，因此促使其他企业利用手机技术，开发更便宜、方便的无现金支付平台。

日本许多商店只收现金，有调查就显示，不收信用卡的商家有 42% 觉得信用卡收取的处理费用（通常落在消费金额的 3.25% 到 5% 之间）太高。在日本，VISA 和 MasterCard 的挑战者就包括受到日本雅虎及软银集团支持的 PayPay，透过大方的促销优惠，如限时回馈 20%，有助他们吸纳到 666 万用户、获逾 50 万商家接受。

分析师表示，虽然亚洲流动支付平台一般都受限在国内市场营运，但业者仍积极到其他亚洲国家投资，这可能代表他们看好跨境交易的规定最终将放宽。如果成真，那么中国的电子钱包和传统信用卡之间的争战可能才刚刚开始。