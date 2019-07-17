Visa 日前以 F 轮融资者之一的身份投资了印尼打车应用和支付平台服务商 Go-Jek，两家公司将为印度尼西亚和东南亚地区的消费者提供更多无现金支付选项及无缝体验。

本轮融资将加速 Go-Jek 在东南亚地区发展支付服务的步伐。通过本次合作，Go-Jek 和 Visa 将携手为以数字支付为首选支付方式的消费者、以及东南亚地区无银行账户和缺乏金融服务的人群打造创新的支付解决方案。

Visa 亚太区总裁柯如龙表示：“通过本次合作，我们将探索如何结合 Go-Jek 的实力与 Visa 的网络，扩大金融服务在东南亚地区的覆盖范围。”

Go-Jek 的支付服务 Go-Pay 首席执行官 Aldi Haryopratomo 补充道：“Go-Pay 与 Visa 拥有共同的愿景，让各个社会经济阶层的消费者都能便捷、无缝地进行交易。在推动印度尼西亚普及数字支付以提高人民收入和生活水平的同时，我们很高兴能与 Visa 合作，让我们的解决方案能够惠及整个东南亚地区的消费者。携手 Visa，我们将以独特的优势为整个东南亚地区提供更多的数字支付的获取渠道。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。