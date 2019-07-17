蚂蚁金服（Ant Financial）国际投资部负责人 Kenny Man，以及香港金融科技协会总经理 Musheer Ahmed（10/7）共同出席 2019“RISE 科技大会”，分享电子支付在香港的发展趋势以及机遇。

Kenny Man 在 RISE 中央讲台上表示，2019 年有 26 亿人口使用电子支付平台，估计 2024 年将会增加至 40 亿人口，占全球人口一半，可见电子支付发展具很大潜力。

Kenny Man 又指，蚂蚁金服在全国投资了 9 个电子钱包，7 个来自新兴国家，其余 2 个来自已发展国家，包括香港和韩国。起初，公司曾担忧过已发展国家的增长不及发展中国家，但数据证实这些发达国家的增长速度也相当惊人。在香港已经有三分之一用户使用电子钱包，同时电子支付也覆盖了全港 50% 商户。

他提及，香港在电子支付发展上拥有几个优势，例如优越的地理环境，包括现今致力发展的粤港澳大湾区也带来很多商机，加上每年有高达 8,000 万中国人来往香港和完善的金融法律体制，相信未来香港将会从现金社会转型为 “无现金” 社会。

蚂蚁金服致力打造开放的生态系统，为小微企业和消费者提供普惠金融服务，相关品牌和产品有支付宝、余额宝、蚂蚁花呗、蚂蚁借呗等。