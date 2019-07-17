特斯拉创始人马斯克旗下的创业公司 Neuralink 已经开发出一个系统，可以将 1500 个电子探针送入老鼠大脑，并希望在 2020 年上半年开始对人体进行该技术的测试。

Neuralink 本周展示的在实验室老鼠身上使用的技术，其性能水平在数据传输方面超过了目前的系统。这只老鼠的数据是通过它头部的 USB-C 端口收集的，它提供的数据比目前最好的传感器多 10 倍。

在整个过程中，该核心技术一共包括三部分：

一是 “线”（threads），直径 4-6 微米，比人的头发丝（约 75 微米）还要细。与其他脑机接口中使用的材料相比，不仅对大脑损害性更小，而且还能传输更多数据。“线” 分布在 96 个线程上的每个阵列中，能够拥有多达 3072 个电极。

二是 “缝线的机器”，这是一个神经外科机器人，每分钟能够植入六根线。

三是 Neuralink 还开发了一种定制芯片，来更好地读取，清理和放大来自大脑的信号。

据悉，埃隆·马斯克于 2017 年创立 Neuralink，目标是研发超高带宽的脑机接口系统，实现与人工智能的共存。目前，埃隆·马斯克不仅担任该公司 CEO，还为这一研究项目提供了大部分资金。该公司目前已筹集 1.58 亿美元，其中 1 亿美元来自马斯克。同时，该公司已有 90 名员工，并且仍在积极招聘人才。

Neuralink 或许能够从根本上重塑计算机和人类。当然，这是一个庞大的假设。在技术开发，使其实用且价格合理，并使人们相信它是安全可取的等种种问题上，Neuralink 仍旧面临巨大挑战。