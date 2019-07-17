据悉，企业级开源区块链智能合约平台 Second State 已经获得了 300 万美元的 A 轮融资，投资方为海纳亚洲资金 (SIG)。此外，ETC Labs（以太经典），JBoss 创始人，红帽软件前执行副总裁 Marc Fluery 也参与到了本轮投资中。

Second State 成立于 2019 年，其愿景是借助复杂的多功能业务应用推动企业区块链的采用。与专注于数据分布式账本（共识曾）的传统区块链软件提供商不同的是，Second State 的重心在于开发并商业化 “区块链中间件”，其中包括虚拟机，规则引擎，搜索引擎和数据服务，为新一代的区块链应用赋能，极大地改善了区块链应用的用户体验，并提升了开发者的生产力。

Second State 开发的 BUIDL 工具（https://buidl.secondstate.io/）是一个基于浏览器的 IDE，允许开发人员快速编写，构建和部署 DApp（分布式应用程序）的所有元素，包括智能合约，正式规则，web3 脚本，ElasticSearch 脚本，HTML，CSS 和 Javascript。 BUIDL 适用于 Second State 的所有区块链以及所有兼容以太坊的区块链。

借助全面的 DevOps 和容器工具，Second State 使用户可以一键创建新的区块链（http://baas-mvp.secondstate.io/）。每个新创建的 Second State 区块链都可以使用 Second State 提供的服务，如智能合约搜索，数据服务和 BUIDL 开发工具。

注：具体融资/募资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书