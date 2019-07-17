斗鱼今晚赴美上市：IPO 发行价确定为 11.5 美元

腾讯科技讯 7 月 17 日，外媒报道称，消息人士透露，直播平台斗鱼宣布 IPO 发行价为 11.5 美元/ADS，此前公布的发行价区间为 11.5-14 美元/ADS。按发行价计算，斗鱼此次募资金额约为 8.91 亿美元，公司估值约 37.3 亿美元。斗鱼今晚将登陆纳斯达克，股票代码为 “DOYU”，计划发行 67387110 股美国存托股票（ADS）此次发售的股份最高占总股本的 23.87%。

美政府多部门要求法院暂停对高通执法：因损害美国利益

网易科技讯 7 月 17 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二提交的一份文件显示，美多个政府部门要求法院暂停执行一项要求高通改变其专利授权方式的命令，称此举 “威胁到了竞争、创新和国家安全”。据悉，此前美国联邦贸易委员会（FTC）诉高通垄断一案获得胜利，加州圣何塞地区法官高兰惠 (Lucy Koh) 作出裁决并拒绝在高通上诉期间暂停执行。美国司法部表示，高通可能会赢得上诉，因为法官忽视了既定的反垄断原则，并施加了过于广泛的补救措施。高通拒绝就上述内容进行置评。

特斯拉停售 Model S 和 Model X 标准续航版车型

TechWeb7 月 16 日消息，据国外媒体报道，特斯拉对其车型阵容进行了调整，取消了 Model S 和 Model X 标准续航版（Standard Range），也就是较便宜的车型。特斯拉 Model S 和 Model X 的配置选择页面现在只提供长续航版 (long range) 和高性能版 (performance)。

特斯拉中国官网显示，Model S 长续航版的续航里程数为 660 公里，百公里加速需要 3.8 秒，售价 77.69 万起；Model S 高性能版的续航里程数为 650 公里，百公里加速需要 2.6 秒，售价 87.57 万起。

滴滴顺风车内部人士: 下线 11 个月 不敢问何时上线

滴滴出行总裁柳青很久没有出来见媒体了，今年 7 月 2 日难得出来了一次，参加了一场媒体沟通会，为的是给安全整改背书。毫不意外地，现场有记者问她，顺风车到底什么时候上线。她最终没有给出正面答复。滴滴顺风车被按下暂停键的这 11 个月中，高德顺风车回归了，哈啰入局成为新的玩家，老竞争对手曹操专车也手持筹码准备着冲上牌桌，只有它，始终活在舆论里。从今年开始，滴滴不断对外放出声音造势。曾有滴滴内部人士向 36 氪透露，4 月份本来是一个内部讨论过的上线时间，彼时哈啰顺风车刚上线不久，滴滴自己的顺风车业务也整改到了一定阶段。

Libra 听证会：现场火药十足 监管方不想信任 Facebook

6 月 18 日，随着 Facebook 发布 Libra 白皮书，币圈最重量级的玩家进场了。这样的大动作，自然逃不过美国监管者警惕的目光。7 月 2 日，继美国众议员、众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters 呼吁暂停开发 Facebook 的 Libra 之后，其他国会议员也加入了她的行列。美东时间 7 月 16 日上午 10 点，“Libra 之父” 大卫·马库斯（David Marcus）用两个多小时的时间回答了美国参议院银行委员会的一系列尖锐提问。在中国能有足够体量与之抗衡的最大可能就只有微信。尽管不够国际范，用户基础也不到 Facebook 总数的一半，可微信渗透的应用场景却很强大。微信的社交再厉害，目前也未能撼动传统的金融模式，而 Libra 却是直接对银行构成了威胁。