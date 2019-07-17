6 月, 中国电信、中国移动、中国联通等运营商喜提工信部的首批 5G 商用牌照。此消息不仅让 5G 行业激动起来，也重新点燃了 VR/AR 这类此前难以达到沸腾点的行业。众人期盼着，5G 的大带宽特性和低时延特性，能使 VR 产品的使用体验取得突破性的发展，成为真正的可规模化、商业化的产品。毋庸置疑，这是一个积极的趋势，但是对于 VR/AR 企业来说，应该如何主动顺应潮流，乘风而上，先发性地占领市场呢？

在 2019 南通江海英才创业周暨第三届全球青年大创复赛中，一家名为 “视天科技” 得 VR 初创企业分享了自己的探索经验。

视天科技（Vlavr）成立于 2015 年底，致力于提供基于 5G 网络的高速、低功耗计算芯片的 VR/AR 解决方案和强交互的娱乐化商业运营服务，是用通证激励体系和内容 CP 生产者的社群运营方。据视天科技的创始人赵焕介绍，该公司研发的产品包括 MiniVR，VR+区块链产品 DvBox、VLANode 自助融媒体服务机等。此外，据悉，该公司已经完成了两轮千万元级别融资。

“我们（团队）实际上都是通讯人。” 赵焕介绍道，视天科技的创始团队在中国移动和中国电信任职多年，有着深厚的通讯行业基因。“其实电子类的产品，会比较追求极致、轻薄的产品设计方向。” 他表示，此前市场上，如 Oculus 等硬件设备都比较笨重，很多 VR 产品体验也会产生眩晕。所以，研发出 “极致”，即轻薄、优质体验的产品成为了视天科技的初衷。

以 “极致” 为目标，基于技术去做实践，视天科技成功研发出了自己的产品——MiniVR。MiniVR 是一款厚度仅 1.5cm，重 105g 的头显眼镜。其搭配 3K 分辨率的屏幕，屏幕精度达到 800ppi，加上 105 度的 FOV，可以实现非常好的观影体验。此外，这款眼镜还支持 700 度以下近视自由调节。在轻便和沉浸感等方面都有不错的体验。此外，MiniVR 搭配了视天科技自研的 VR 主机 DVBox，这款主机搭载了高性能移动芯片，基于 Android 系统开发，内置 1TB 存储，集区块链技术、5G 智能网关、VR 于一身。

“我们的眼镜非常轻薄，小巧，因为我们把主要核心的算力放在手机上，包括电池都用手机上电池，这样做减法。所以我们需要等待手机运算性能的提升。” 赵焕表示，5G 时代的来临，手机的运算性能会大幅度提升，这对于 VR 来说也是一个很好的机会。MiniVR 整个产品轨迹类似于 apple watch。“最开始是手机的蓝牙配件，现在已经可以和手机分开。手机是过渡的作用。” 他补充道。

除了 VR 眼镜，视天科技还为应用场景 “量身打造” 了整套技术解决方案。基于团队的对于通讯行业的理解，也是顺应 5G 潮流，该公司推出了 VLANode 自助融媒体服务机。据资料介绍 VLANode 自助融媒体服务机，可集成华为/中兴 5G CPE 接入单元，把原来需要上百平米放置的展示区和博物馆塞进了一台自助服务机内。其显著的应用场景是，帮助营业厅进行升级改造，让用户可以更直观的了解 4G 和 5G 的区别。“现在厅店的痛点是人力成本较高。因为其客流量不高，所以聘请高素质的服务人员不划算，但如果知识面不够的服务人员，服务水平又不达标，所以我们突破点是自助。” 他说。

据赵焕介绍，如果营业厅有 VLANode 自助融媒体服务机，4G 手机用户就可以在融媒体服务机覆盖的 wifi 信号范围之内，通过 wifi 连接到 5G 的网络。此外，用户通过支付一些积分，VR 设备自动升降，就可以很好地体验 5G 跟 4G 的区别。“我们把商业模式定义为三个：卖，租，玩。我们希望探索租的模式，需要厅店的用户引流的问题。” 他表示，视天科技通过推出一些有趣的、有用的游戏来吸引用户，如垃圾分类、党建类互动等等。

至于为什么会从 VR 眼镜到 VLANode 自助融媒体服务机，赵焕表示，对于创新企业来说，打造品牌其实是投入风险非常高的一件事。“我们比较建议 B2B2C，那么实际上我们帮助运营商服务好他们的 C 端用户，这些用户不经意当实已经成为我们的用户了。” 他说。