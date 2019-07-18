7 月 18 日下午，魅族科技前高级副总裁李楠在其微博上发布长文，表示他在几个月前已经慢慢淡出了魅族科技的工作，现在已经正式离开了公司。针对未来的去向，李楠称不方便多说，只是确定聚焦年轻消费群体。

李楠表示，他在魅族 16 发布会之后就已经慢慢淡出了魅族的工作。他在后面看到魅族推出了数款优秀的产品之后也非常欣慰。祝魅族干的越来越好，困难是有，但是只要向前的脚步不停止，道路就会延伸。

以下为李楠微博声明全文：

鉴于现在乱的消息，只好比较正经的宣布：我已经离开了公司。

实际上魅族 16 发布会后，就慢慢淡出了工作。后面看到成功发布了数款产品，很欣慰。祝魅族干的越来越好。困难是有，但是只要向前的脚步不停止，道路-就会延伸。

感谢所有以前在这里奋斗过，和现在仍然在岗位上的兄弟，领导和股东们！成败兵家常事。但是无论是全球第一增长率，还是去掉无关分摊之后的盈利等等，所有这些胜利的荣光，归于你们。

也感谢所有支持和关心过这个事业的朋友们。买了一些金刚熊猫鼠标垫。。。不可能线下发布，最后讨论决定只能用群的方式给大家带一批货，也是最后一批货了。（一个小小的细节：你们猜群图片的手机是什么）

不值什么钱，聊表心意。今天之后就此翻篇，过去的瓜大家也别吃了，没什么营养。

至于未来的去向，不能多说，先来个 gap week 再说。但是肯定还是聚焦年轻消费群体，做真正的品牌，获取心智份额。

中国制造已经称霸全球了。但是，中国品牌的崛起和 Mindshare 的争夺，才刚刚开始。

更重要的是，希望能和一群有趣的人，做点与众不同的事儿。

愧对大家多年的支持，鞠躬。