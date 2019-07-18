7 月 18 日，滴滴顺风车下线 325 天之后首次召开媒体开放日，本次媒体开放日，滴滴公布了顺风车在整改期间的阶段性安全产品方案，但顺风车目前暂无上线时间表。

据滴滴顺风车负责人张瑞介绍，在滴滴顺风车产品下线的 11 个月中，滴滴顺风车已经经过 12 个版本的更迭，优化了 226 项功能，具体的整改围绕三个点来进行，真正的顺路行程、真实身份核验，以及全程安心保障，整合了包括准入门槛、行前预防、行中保护、行后处置四大模块在内的上百个安全功能和策略。

同时，张瑞也公开了顺风车安全产品全流程，并提到顺风车安全三大举措：

1. 真正顺路行程。包括去掉附近接单功能；仅能在常用地点件接乘；永久下线用户隐私信息，比如自定义头像、用户性别、用户昵称、长文评价。

2. 真实身份核验。包括所有用户实名认证，增加视频验证功能、多次人脸识别、信息核验卡功能，打击人车不符的情况。

3. 全程安心保障。行程预警提醒、客服全面升级、最高 120 万驾乘意外险。

此外，滴滴顺风车也公开了女性专属保护计划。通过滴滴顺风车女性安全助手，女乘客和女车主可以看到合乘用户的一系列信息：比如当前接单车主驾龄、车龄，通过人脸识别的具体时间等。而在长距离出行等特殊场景下，平台也会要求合乘用户多次人脸识别，提醒女性用户开启行程分享，并自动对行程进行录音等。如发生轨迹偏移、长时停留等异常情况，会对用户进行预警、询问用户反馈是否安全等。

虽然目前滴滴尚未给出顺风车业务明确的上线时间，但张瑞强调，未来滴滴顺风车试运营期间，将先开放白天和室内场景，同时试运营期间将免收信息服务费。