斗鱼上市首日股价收平，市值超 37 亿美元

北京时间 7 月 17 日晚间，斗鱼正式在纳斯达克挂牌交易，股票代码为 “DOYU”。斗鱼股价开盘报 11.02 美元，跌破 11.5 美元发行价，但截至当天美股收盘，斗鱼股价报 11.5 美元，与发行价持平，公司市值为 37.33 亿美元。

滴滴寻求至多 20 亿美元融资，估值预计达 620 亿美元

滴滴出行正在寻求筹集新的资金，知情人士透露，滴滴要求投资者投入至多 20 亿美元。知情人士说，在这轮融资注入现金后，滴滴的账面估值可能会达到 620 亿美元左右。滴滴的股东包括日本软银集团、阿里巴巴集团和腾讯控股有限公司等。目前还不清楚目前的投资者名单将如何回应滴滴寻求新资金的举动。

北京已建成 5G 基站 5285 个

北京市通信管理局副局长王晖表示，截至 2019 年 6 月底，3 家基础电信运营商在北京共建成 5G 基站 5285 个，主要覆盖区域包括城市核心区、冬奥会园区、世园会园区、北京大兴国际机场等。

Facebook 继续推进 Libra 的条件不成熟

据路透社报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔表示，Facebook 继续推进其数字加密货币 Libra 计划的条件尚不成熟。勒梅尔上周就曾表示，他反对让 Libra 成为 “主权货币” 的想法。他说：“我反对让 Libra 项目成为可以与国家货币相竞争的主权货币，我的决心依旧坚定。因为让企业变成私人国家，我永远不会接受。”

“纽瑞特医疗” 完成 1.16 亿元 B 轮融资

癌症放射性治疗服务商 “纽瑞特医疗” 宣布完成 1.16 亿元 B 轮融资。本轮融资由波士顿科学子公司英国技术集团（BTG）领投，杭州睿照投资跟投，原股东宁波中超投资继续投资。该公司成立于 2016 年 4 月，主要从事医用同位素诊断与放射性药物的研究、生产、销售。现阶段公司产品包括放射性玻璃微球、放射性新型载体微球等。