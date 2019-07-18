7 月 18 日，据全天候科技报道，京东拼购业务正在从内部拆分，拆分后拼购业务将独立运营，预计将于 9 月份拆分完成。

实际上，京东已经将拼购业务转移到独立 APP 上。京东拼购 App 早在今年 4 月就已经上线，但一直在处于测试阶段。打开京东拼购 App 首页界面，其底部菜单栏分为 “拼购首页”“找东西”“领福利”“我的” 四个板块，首页中间则显示着 9.9 包邮、1 月福利、名品清仓、厂直优品、自营优选、百人团等特色栏目。目前在商品及运营上，拼购 App 与商城的拼购业务已经统一。

在组织架构和人事层面，京东拼购业务也在逐步进行整合。2018 年底京东商城宣布的组织架构调整，正式成立 “拼购业务部” 和 “平台运营业务部”。前者主要负责拼购业务的发展、探索社交电商的创新模式；后者则整合原平台运营部、平台产品部、平台业务研发部与微信手 Q 业务部，负责线上渠道场景的精细化运营。

随着拼多多在下沉市场的日益崛起，“拼购” 战术逐渐成为各家争夺的焦点。今年 3 月份，聚划算与原本隶属于淘宝事业群的 “天天特卖” 和 “淘抢购” 也进行了合并，成立新的营销平台，主要目标是用最具价格吸引力的爆款商品。未来，京东拼购是否能在竞争日益激烈的拼购市场上站住脚跟，我们将保持高度关注。